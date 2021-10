Hagen: Zwei neue Managerinnen leiten katholische Kliniken

Mit Claudia Graf und Bettina Lammers werden die drei katholischen Krankenhäuser in Hagen nun von neuen Managerinnen geleitet.

Thomas Wülle, Geschäftsführer der KKH und gemeinsam mit Henning Eichhorst Geschäftsführer der Muttergesellschaft, verlässt zum Ende des Jahres das Unternehmen. Zukünftig wird der Konzern von Eichhorst als alleinigem Geschäftsführer geleitet und das operative Krankenhausgeschäft von dezentralen Klinikmanagern verantwortet.

Wülle hatte zuletzt gemeinsam mit Eichhorst die Restrukturierung der Hagener Krankenhaus-Gesellschaft vorangetrieben. „Herr Wülle hat als Geschäftsführer mit großem Engagement und persönlichem Einsatz unsere Unternehmensgruppe entscheidend vorangetrieben,“ so Klaus Christophery, Vorsitzender des KKH-Verwaltungsrates. Die Geschäftsführung sehe man bei Henning Eichhorst in kompetenten Händen.

Bereits im Konzern bekannt

Neue Klinikmanagerinnen in Hagen werden Claudia Graf (50) und Bettina Lammers (42). Sie sollen künftig als Doppelspitze gemeinsam die Managementgeschicke der Standorte in Altenhagen, Elsey und Boele leiten. Beide sind bereits seit vielen Jahren in der Katholischen Krankenhaus Gesellschaft tätig und bekannt. „Sie kennen die drei Häuser in- und auswendig“, so Christian Bers, Leiter Unternehmenskommunikation und Marketing bei den katholischen Kliniken.

+++ Lesen Sie auch: Wie die Krankenhausreform die Hagener Kliniken betrifft

Die ehemaligen Intensivpflegekräfte haben in den letzten Jahren bereits gemeinsam das Fallmanagement und das Medizincontrolling im Konzern verantwortet. Ihre Fachkenntnis aus der Pflegetätigkeit und das Spezialwissen in der Krankenhausabrechnung, gepaart mit der mehrjährigen Führungserfahrung, qualifizierten sie für die operative Steuerung der drei Hagener Standorte, so Christophery.

Letztlich geht es bei der Neuausrichtung der Führungsspitze darum, das operative Geschäft von der strategischen Entwicklung der Krankenhausgesellschaft zu trennen und vor Ort schnellere, unkomplizierte Entscheidungen treffen zu können. An der medizinischen Struktur und am Angebot der drei Häuser werde sich nichts ändern, so Bers.

Die drei Häuser der KKH in Hagen bieten insgesamt 694 Betten sowie das Wohn- und Pflegezentrum St.-Hedwig in der Hagener Innenstadt mit 85 Pflegeplätzen. Angegliedert an die KKH ist darüber hinaus das katholische Bildungszentrum für Gesundheits- und Pflegeberufe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen