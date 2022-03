Die Polizei bittet um Hinweise mit Blick auf die beiden schweren Raubüberfälle in haspe am Montag.

Raubüberfälle Hagen: Zwei schwere Raubüberfälle an einem Tag in Haspe

Haspe. Zwei schwere Raubüberfälle in Haspe am vergangenen Montag. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Bei zwei Raubdelikten am vergangenen Montag in Haspe sind ein 53-jähriger und ein 55-jähriger Mann von jeweils drei bislang unbekannten Tätern angegriffen worden. Gegen 10.30 Uhr lief der 53-jährige Dortmunder durch eine Gasse in der Kölner Straße. Dort kamen die drei Unbekannten auf ihn zu, von denen einer die Herausgabe seiner Tasche forderte. Währenddessen hielten die zwei weiteren Täter bereits die Arme des Mannes fest. Nachdem der erste Täter die blaue Tasche an sich nahm, flüchteten die Unbekannten. Alle drei Männer waren laut Angaben des 53-Jährigen circa 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hatten kurze, schwarze Haare. Der erste Täter hatte eine kräftige Statur und trug eine rote Jacke. Die beiden anderen Unbekannten waren etwas schlanker und trugen schwarze Jacken. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Mehrere Faustschläge ins Gesicht

Am gleichen Tag, gegen 21 Uhr, hielt sich ein 55-jähriger Hagener auf dem Treppenabsatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Leimstraße auf, als sich ihm drei unbekannte Täter von hinten näherten. Einer von ihnen packte den Hagener am Kragen und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Währenddessen riss ihm ein anderer Unbekannter einen Stoffbeutel aus der Hand. Anschließend flüchteten alle drei Täter in unbekannte Richtung. Der Angegriffene sagte, dass die Männer dunkel bekleidet waren. Sie konnten im nahen Umfeld nicht angetroffen werden. Durch den Angriff wurde der 55-Jährige leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. In beiden Fällen leiteten die Polizeibeamten Strafverfahren wegen des Raubes ein. Zu beiden Taten sucht die Polizei Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 9862066 entgegen.

