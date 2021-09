Hagen: Zwei Verletzte bei Kollision im Lennetal

Polizei in Hagen

Lennetal. Nach einer Kollision auf der Verbandsstraße musste die wichtige Verbindungsachse im Lennetal gesperrt werden.

Zwei Leichtverletzte und erheblicher Sachschaden – so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag auf der Verbandsstraße zwischen Kabel und Berchum. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 61-Jähriger gegen 15.45 Uhr seinen Audi auf der Landstraße wenden. Eine 34-Jährige fuhr zeitgleich mit ihrem Nissan auf der Straße in Richtung Hohenlimburg und stieß mit der rechten Front des wendenden Fahrzeugs zusammen.

Fahrzeuge abgeschleppt

Durch den Aufprall kam der Nissan nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte schließlich gegen einen Baum. Der 61-Jährige und die 34-Jährige kamen jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Verbandsstraße zeitweise in beide Richtungen. Der geschätzte Sachschaden liegt bei mindestens 15.500 Euro.

