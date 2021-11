Hagen: Zwei Verletzte bei Unfall auf Weststraße in Vorhalle

Unfall in Hagen

Vorhalle. Kollision auf der Weststraße in Hagen-Vorhalle. Dabei wurden zwei Autofahrer leicht verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Auf der Weststraße in Hagen-Vorhalle ist es am Montag um kurz vor 11 Uhr zu einem folgenschweren Abbiegeunfall gekommen, in den ein Audi und ein Mercedes verwickelt waren. Als einer der beiden Fahrer auf die Ostpreußenstraße abbiegen wollte, missachtete er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrtsregel – es kam zur Kollision. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge wurden leicht verletzt, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

