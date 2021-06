Corona in Hagen

Corona in Hagen Hagen: Zwei von fünf Stadtbezirken mit Inzidenz unter 50

Hohenlimburg/Hagen. Die Stadt Hagen hat ihre wöchentliche Corona-Statistik aus den Bezirken veröffentlicht. Zwei Stadtteile liegen aktuell bei der Inzidenz unter 50.

Insgesamt zwei der fünf Hagener Stadtbezirke liegen bei der Corona-Inzidenz unter dem Schwellenwert von 50. Wie die Stadt Hagen in ihrer wöchentlichen Mitteilung zu den Corona-Zahlen aus den Bezirken mitteilt, haben sich zwischen dem 1. und 7. Juni nur 4 Personen aus Hohenlimburg neu mit dem Corona-Virus infiziert – der niedrigste Wert in den Hagener Stadtbezirken. Gleiches gilt für die Inzidenz für Hohenlimburg (28.307 Einwohner), die auf 14,1 sank. Dahinter liegt Eilpe/Dahl mit fünf Neuinfizierten und einer Inzidenz von 30,4. In Hagen-Mitte, Haspe und Hagen-Nord liegt die Inzidenz jeweils noch über 50.

Der größte Stadtbezirk Hagen-Mitte (77.441 Einwohner) verzeichnete in der zurückliegenden Woche mit 44 Neuinfizierten die Höchstzahl innerhalb der Bezirke. Die Inzidenz liegt dort bei 56,8. Knapp drüber liegt Haspe (29747 Einwohner) mit einer Inzidenz von 57,2. In Haspe gab es vergangene Woche insgesamt 17 Neuinfizierte. Die höchste Inzidenz innerhalb der Stadtbezirke verzeichnet aktuell Hagen-Nord (36725 Einwohner) mit 84,4. Hier gab es laut Stadt insgesamt 31 Neuinfizierte in der vergangenen Woche.

Höchstzahl aus Hagen-Mitte

Zwischen dem 1. und 7. Juni lag der Anteil von Corona-Infizierte an den Patienten auf Intensivstationen an Hagener Krankenhäusern nur noch bei 2,1 Prozent. Laut Stadt Hagen infiziert sich mit 64,4 Prozent der Großteil der Corona-Erkrankten im privaten Umfeld.

