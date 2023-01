Ein Blick in das Geburtshaus „Storchennest“ in Hagen-Haspe.

Bevölkerung Hagen: Zweitstärkster Rückgang bei Geburtenzahlen in NRW

Hagen. In Hagen wurde im vergangenen Jahr über elf Prozent Kinder weniger geboren als noch 2021. Was ist wohl der Grund dafür?

Die Geburtenzahl in Hagen ist im vergangenen Jahr stark rückläufig gewesen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes von Nordrhein-Westfalen wurden 2022 in der Stadt schätzungsweise 1810 Kinder geboren, ein Jahr zuvor waren es noch 2048. Das entspricht einem Rückgang von 11,6 Prozent.

Auch in den Jahren 2016 bis 2020 wurde die Zahl von 1810 Neugeborenen in Hagen übertroffen, zuletzt lag sie mit 1764 Geburten im Jahr 2015 darunter.

Wie die Landesamt mitteilt, verzeichnet Hagen damit den zweithöchsten Geburtenrückgang in ganz Nordrhein-Westfalen. Nur in Köln war die Entwicklung mit minus 13,9 Prozent noch stärker rückläufig.

Berücksichtigt in der Statistik wurden alle Neugeborenen, die von einer Mutter mit Hauptwohnsitz in Hagen zur Welt gebracht wurden – unabhängig davon, ob die Geburt in oder außerhalb von Hagen stattfand.

In Herne ganz andere Entwicklung als in Hagen

1990 gab es mit 2431 Neugeborenen einen Rekord in Hagen, 1999 sank die Zahl der Geburten mit 1934 unter die 2000er-Grenze, ehe sie diese Schallmauer 2021 wieder durchbrach. Nach der Schließung der Geburtsklinik im Krankenhaus Haspe können werdende Mütter in Hagen heute nur noch im Allgemeinen Krankenhaus oder im Geburtshaus „Storchennest“ in Haspe entbinden.

Die vorliegenden Daten stammen aus einer Schätzung, die vom Statistischen Landesamt Nordrhein-Westfalen entwickelt und durchgeführt wurde. Das Schätzverfahren basiert auf vorläufigen Ergebnissen für 2022 sowie auf der Auswertung von Vorjahreswerten. Endgültige Ergebnisse der Geburtenstatistik stehen voraussichtlich im Juni zur Verfügung.

Mehr Neugeborene als im Jahr 2021 erwartet die Behörde dagegen für Herne (+2,8 Prozent) und den Kreis Heinsberg (+1,7 Prozent). Mit einer nahezu unveränderten Geburtenzahl wird in den Kreisen Olpe (+0,3 Prozent), Unna (+0,0 Prozent) und in Hamm (+0,8 Prozent) gerechnet. Für die meisten Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen erwartet das Statistische Landesamt für das gerade zu Ende gegangene Jahr jedoch niedrigere Geburtenzahlen als ein Jahr zuvor.

+++Lesen Sie auch: Keine neuen Pflegeheime mehr in Hagen+++

Im Ruhrgebiet kamen 2022 schätzungsweise rund 47.000 Kinder zur Welt, das wären 4,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor (2021: 49.333).

2021 hatte es mit 175.386 die höchste Geburtenzahl in NRW seit dem Jahr 1999 (damals:176.578) gegeben.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen