Hagen: „Zweitzeugen" machen per Video Geschichte fühlbar

Hagen. Sie geben denen eine Stimme, die keine mehr haben. Das Zweitzeugen-Projekt ist ein interessanter Ansatz. Durchgeführt am Ricarda-Huch-Gymnasium.

„Wieso konnte Hitler an die Macht kommen wenn die Menschen doch wussten das er im Gefängnis saß und wussten, was er vor hatte?“, so lautete eine Frage der Kinder der sechsten Klasse am Ricarda-Huch-Gymnasium in Hagen. Ein Vortrag der Zweitzeugin Ksenia Eroshina führte zu dieser Frage. Sie berichtete den Kindern über das Leben der Elisheva Lehman, einer Jüdin die sich im zweiten Weltkrieg erfolgreich vor dem Nazi-Regime verstecken konnte. Rund 30 anwesende Kinder hörten diese Geschichte. Anlässlich mehrere Projekttage für die sechsten Klassen besuchte Ksenia Eroshina das Gymnasium. Sie stammt von dem Verein „Zweitzeugen“ und berichtet für Zeitzeugen, welche mittlerweile nicht mehr selbst berichten können, über die Verfolgung von Juden im zweiten Weltkrieg. Ksenia Eroshina führte ein Interview mit Elisheva und bringt ihre Geschichte näher

Das Leben der Elisheva Lehman erzählt von einer Zweitzeugin

In Scheveningen in den Niederlanden wurde Elisheva 1924 geboren, 15 Jahre konnte sie unbeschwert leben, bevor der zweite Weltkrieg ausbrach. Eine Zeit, die für Elisheva und für viele andere Juden zur Hölle wurde. Um vor den Nazis zu fliehen, wechselte sie 13-mal ihre Verstecke und entkam ihnen am Ende erfolgreich. Um nicht erwischt zu werden, brauchte sie viel Glück und Verstand. So musste sie sich mit ihrer Familie einmal in einem Zwischenboden verstecken,. um nicht von den Nazis entdeckt zu werden.

Gebannt lauschen die Schüler dem Videovortrag des Zweitzeugen-Projekts. Foto: Joel Kurzweil

„Ein paar Zentimeter vor dem Gesicht ihres Bruders hat ein Soldat ein Bajonett in den Fußboden gesteckt“, berichtet Ksenia Eroshina von der Situation. Die Familie von Elisheva entging so nur um Zentimeter dem drohenden Konzentrationslager und dem Tod.

Um sich in der Nacht bewegen zu können, und so das Versteck zu wechseln, nahm Elisheva ihren Judenstern ab, unter sehr hohem Risiko, aber es ging jedes mal gut. Allerdings musste Elisheva einige Verluste hinnehmen. So wurde ihr Jugendfreund Bernie gefasst und starb 1944 in dem Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Nach Ende des Krieges wanderte Elisheva mit ihrem Ehemann Elmar nach Jerusalem aus. Im Jahre 2021 verstarb Elisheva.

Interessierte Kinder fragen nach und zeigen durchaus Vorwissen

Diesen Geschichten lauschten die Kinder der sechsten Klasse in einer respektvollen Atmosphäre. Die Fragen, die sie anschließend stellen, zeugen von einer Reife durch die guten und interessierten Nachfragen. Wie war die Reaktion der Gesellschaft auf die Ausgrenzung der Juden? Warum wurde Hitler überhaupt gewählt ?

Geduldig beantwortet Ksenia Eroshina die Fragen der Kinder. Neben den tiefsinnigen Fragen wurden auch Fragen über die Familie und Kinder von Elisheva gestellt, wie alt die sind und wo sie leben.

Viele Kinder besaßen breites oder ein wenig Vorwissen, obwohl die Kinder noch nie vorher Geschichtsunterricht hatten. „Wir haben die Kinder vorher auch nicht auf den Tag vorbereitet, sondern wollten, dass sie sich voll auf den Tag einlassen“, erklärt die Lehrerin Frau Keskin. So sprachen manche Schüler von sich aus Denkmäler und Statuen an, die in Hagen an die Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnern sollen.

Viele Fragen nach Konzentrationslagern und der Geschichte im Allgemeinen

Ebenso fragten die Kinder Ksenia Eroshina über die Konzentrationslager aus. Gab es welche in Hagen? Was geschah in den Lagern? So wurde auch die Zwangsarbeit, welche in Konzentrationslager geleistet wurde, Thema. Ebenso wurden durch die Fragen manche Begriffe erläutert. So wurde die Bedeutung von Diktatur und Demokratie ein Thema. Dass Hitler demokratisch gewählt wurde und dann Deutschland in eine Diktatur umgewandelt wurde, haben so viele das erste Mal gehört.

Neben der Fragerunde wurden die Kinder weiterhin aktiv gefordert. So sollten sie, nach dem sie über das Leben von Elisheva gehört haben, anhand von Bildern und Daten ihren Lebenslauf rekonstruieren. Die Schwierigkeit dabei war, dass die Kinder dies ohne zu reden schaffen sollten.

Manche Erzählung wurde von den Schülern durch eine Zeichnung ergänzt

Eine andere Aufgabe entstand nach einem Video, welches von Ksenia Eroshina gezeigt wurde: In diesem Video lasen Zeitzeugen Briefe von Kindern nach Aktionstagen wie am Ricarda-Huch-Gymnasium vor und freuten sich sichtlich.

Die Kinder der Klasse 6 verfassten dann ebenfalls Briefe an die Tochter von Elisheva, Shula Lehman. Mit Begeisterung wurden die Briefe entweder auf Deutsch oder Englisch geschrieben und von manchen mit einer Zeichnung ergänzt.

Von diesem Programm zeigte sich Melek Keskin begeistert: „Die Kinder sind super interessiert und verständnisvoll, sie gehen mit Respekt an die Sache heran. Andererseits zeigten sie auch ein gewisses Unverständnis, wie es überhaupt zu dieser Situation kommen konnte.“ Auch Ksenia unterstützte diese Worte und zeigte sich von dem Projekttag begeistert. „Beide Gruppen haben super mitgemacht“, freut sie sich.

