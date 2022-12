Polizei in Hagen Hagener (61) wird am Bahnhof brutal zusammengeschlagen

Hagen. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen muss ein Hagener nach einer Schlägerei im Hauptbahnhof in eine Spezialklinik eingeliefert werden.

Ein Hagener (61) ist am Freitagmorgen im Hauptbahnhof durch einen Angriff von mehreren Männern schwer verletzt worden. Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 6 Uhr alarmierten Reisende die Bundespolizei in Hagen aufgrund einer Schlägerei im Hauptbahnhof. Die Einsatzkräfte fanden das Opfer schwer verletzt an einem Getränkeautomaten liegend vor. Der Mann blutete stark und wies mehrere Knochenbrüche auf. Umgehend wurde ein Rettungswagen alarmiert, der den Hagener in ein Krankenhaus brachte. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste dieser dann in ein Spezialkrankenhaus verlegt werden.

Opfer am Boden liegend mit Tritten traktiert

Nach ersten Ermittlungen sollen zwei bis vier junge Männer den 61-Jährigen nach einer kurzen Streitigkeit mit Schlägen und Tritten massiv und immer wieder in Richtung Gesicht angegriffen haben. Die Täter sollen auch nicht von dem Opfer abgelassen haben, als dieser bereits schwer verletzt am Boden lag. Anschließend sollen die Angreifer in die am Bahnsteig 12 wartende S8 (Richtung Gevelsberg) geflüchtet sein.

Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den Tätern machen, die im Hagener Hauptbahnhof in der Haupthalle auf den Geschädigten eingeschlagen haben? Hinweise an die kostenfreie Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jede andere Polizeidienststelle. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

