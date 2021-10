Hagener arbeitet als Host bei der Expo in Dubai

Hagen/Dubai. Julius Niggemeyer aus Hagen ist Host im deutschen Pavillon auf der Weltausstellung in Dubai. Ein Gespräch über seine Arbeit und seine Aufgaben.

Julius Niggemeyer aus Hagen ist Host in dem deutschen Pavillon auf der Weltausstellung „Expo“ in Dubai, bei der mehrere Millionen Besucher erwartet werden. Ein ungewöhnlicher Job für einen jungen Hagener. Wir haben mit ihm darüber gesprochen.

Wie sind Sie an den Job als Host gekommen?

Ein Freund, den ich bei meiner Arbeit im Impfzentrum in Hagen kennengelernt hatte, hat mir von der Expo in Dubai erzählt und davon, dass die Koelnmesse Personal sucht. Daraufhin habe ich mich beworben und wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Das gesamte Personal wurde in Einzelgesprächen persönlich ausgewählt.

Was sind Ihre Aufgaben auf der Expo?

Ich arbeite als Host im Deutschen Pavillon. Ich bin also verantwortlich für das Besuchermanagement, die Einlasskontrolle, ich beantworte die Fragen der Besucher, erkläre die Exponate und gebe Führungen in verschiedenen Sprachen.

Wie ist das Leben in Dubai?

Das Leben in Dubai ist echt cool, die Leute sind sehr offen und freundlich. An die Hitze muss man sich gewöhnen und auch an die Kultur haben wir uns angepasst. Als Gäste in diesem Land ist das für uns selbstverständlich. Man trägt beispielsweise auch bei hohen Temperaturen eher lange Kleidung. Das Tolle ist, dass hier sehr viele verschiedene Nationalitäten vertreten sind.

Wie lange sind Sie schon da?

Seit dem 1. September bin ich in Dubai. Wir haben einen Monat lang Schulungen vom Management des Pavillons und dem Team von facts and fiction, der Kreativagentur hinter dem Konzept und Design des Pavillons und der Ausstellung, bekommen. Seit dem 1. Oktober ist der Pavillon für Besucher geöffnet.

Wie hat Ihre Familie das aufgenommen?

Meine Familie hat meine Entscheidung, auf einer Weltausstellung zu arbeiten, sehr positiv aufgenommen. Ich möchte neue Erfahrungen sammeln und andere Kulturen kennenlernen: Die Welt kommt hier zusammen. „Connecting Minds, Creating the Future“, so lautet das Motto der Expo in diesem Jahr.

Wo wohnen Sie?

Untergebracht ist das gesamte Team in möblierten Hotelapartments, wie es in Dubai üblich ist. Wir haben alles, was man zum Leben braucht: eine Küche, separates Wohnzimmer, Waschmaschine, usw. Unsere Unterkunft ist direkt an eine Metrostation angebunden, sodass wir morgens nur einsteigen müssen – sehr praktisch.

Wie ist die Dienstkleidung?

Die Dienstkleidung wurde uns vom Pavillon gestellt und ist von Puma, also sportlich und luftig. Wir tragen ein weißes Polo, einen Hoodie an kälteren Tagen, die noch kommen werden, und wahlweise eine kurze oder lange Hose. Wir haben auch Sportschuhe und eine Bauchtasche bekommen, in der wir eine Wasserflasche oder Ähnliches unterbringen können.

Haben Sie mehr männliche oder weibliche Kollegen?

Wir sind insgesamt circa 130 Hosts und Hostessen. Rund ein Drittel sind Männer, ich habe also mehr Kolleginnen.

