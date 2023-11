Hagener Autofahrer verstirbt nach Kollision mit Mauer

Hagen. Nach einem Verkehrsunfall in Hagen-Eppenhausen ist am Mittwoch in den Mittagsstunden ein 64-jähriger Autofahrer verstorben. Der Mann fuhr gegen 11.15 Uhr mit seinem Opel die Brunnenstraße bergab in Richtung Rembergstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Hagener die Kontrolle über das Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Mauer.

Großräumige Sperrung

Erste Ermittlungen ergaben, dass ein medizinischer Notfall vorgelegen haben könnte. Der 64-Jährige wurde noch an der Unfallstelle reanimiert und verstarb wenig später in einem Hagener Krankenhaus. Polizeibeamte sperrten während der Rettungsarbeiten die Brunnenstraße zwischen der Bülowstraße und der Rembergstraße ab. Auch ein Unfallaufnahmeteam wurde hinzugezogen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen