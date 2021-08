Hagener Aytac Isik: Der Briefträger mit dem Herz für Kinder

Boelerheide. Wenn Zusteller Aytac Isik in seinem Bezirk an einem Haus mit Kindern ankommt, beginnt die Show. Isik sagt, er sei glücklich, wenn andere es sind.

Er könnte Dienst nach Vorschrift machen. Niemand wäre ihm böse. Er könnte völlig unaufgeregt Briefe austeilen. Ohne Zwischenmenschliches. Keiner würde es ihm übel nehmen. Doch Aytac Isik teilt nicht nur die Post aus. Er teilt zusätzlich etwas aus, das man nicht kaufen, von niemandem einfach so verlangen und eigentlich nicht groß genug würdigen kann: Freude für Kinder. Der 40-jährige Vorhaller, selbst Vater von drei Kindern, ist ein ganz besonderer Briefzusteller in dieser Stadt. Und irgendwie auch gesegnet. Denn er ist glücklich, wenn andere es sind.

Diesem Jungen hat Isik eine Kopfbedeckung aus einem Luftballon gebastelt. Foto: Michael Kleinrensing

Die Kinder jubeln, Isik verneigt sich und lächelt gerührt

Hügelstraße in Boelerheide an einem Morgen noch in den Ferien. Aytac Isik fährt mit seinem Lastenrad vor. In den schweren Taschen die Briefe für die Anwohner, aber auch Süßigkeiten, Zauberkram und Luftballons. An der Straßenecke leben beispielsweise Jonas-Justus (8) und Levi Lewis (2). Sie sind rausgestürmt. Herr Isik ist da. Die Show beginnt. Aus aufgeblasenen Luftballons bastelt er den Kindern Kronen. Er zückt ein Taschentuch, stopft es in seine Faust und als er sie wieder öffnet, ist es weg. Eine lange vollgepumpte Luftballonschlange schiebt er sich wie ein Schwertschlucker bis in den Bauch. Die Kinder jubeln, Aytac Isik breitet die Arme aus, verneigt sich, lächelt gerührt.

Wenn Kinder im Zustellbezirk Geburtstag haben, tritt Isik als Clown für sie aus

„Die schönste Melodie, die es auf dieser Welt gibt, ist das Lachen der Kinder“, sagt er. „Sie haben in der Pandemie so gelitten, auf so vieles verzichtet und so wenig zu lachen gehabt, dass es mir einfach die größte Freude macht, sie jetzt so zu sehen.“ Isik, der im Zustellbezirk 11, zwischen Waschstraße am Boeler Ring und dem Kaufland an der Freiligrathstraße austrägt, kennt in nahezu jedem Haushalt die dort wohnenden Kinder. Teilweise so gut, dass er weiß, wann sie Geburtstag haben und sich das auf einem Zettel notiert. Bei dem kleinen Kaya klingelte er an seinem Ehrentag beispielsweise an der Tür. Als der Junge öffnete, stand Isik als Clown verkleidet davor und brachte den Jungen mit einer kleinen Show zum Lachen.

1500 Haushalte, keine Pause: „Die verwende ich, um Kindern eine Freude zu machen“

Postzusteller haben einen Kräfte zehrenden Beruf. Das Laufen, das Radfahren, das Absteigen, das Austeilen. Und bevor der ganze Bezirk abgearbeitet werden kann, muss die Post zuvor an der Schwerter Straße drei Stunden lang sortiert werden. Wenn gegen 15.30 Uhr Schluss ist und 1500 Haushalte bedient wurden, dann spürt jemand wie Aytac Isik, was er getan hat.

30 Minuten Pause stehen ihm zu. Er verzichtet auf sie. Das ist genau die Zeit, die er sich nimmt, um den Kindern eine Freude zu machen. „Ja, ich könnte mich auch mit einem Butterbrot in eine Bushaltestelle setzen. Aber das hier finde ich viel sinnvoller. Ich mache Kindern Freude. Das ist doch besser, oder?“ stellt er die Gegenfrage auf die Frage, ob er nicht auch an sich denken müsse.

Luftballon-Akrobat – außerdem zaubert Isik auch und tritt als Clown auf. Foto: Michael Kleinrensing

Im Viertel nicht wegzudenken: „Er ist ein bemerkenswerter Briefträger“

Seit 1999 ist Isik bei der Post, arbeitete viele Jahre als Springer. Seit vier Jahren ist er in besagtem Bezirk 11 unterwegs und bei vielen Anwohnern eigentlich nicht mehr wegzudenken. „Ich habe selber Kinder. Unsere Zwillinge sind zehn Jahre alt, unser Kleiner ist vier. Meine Frau ist Erzieherin“, sagt Isik. Kindern nah zu sein und mit ihnen in guten Umgang zu kommen, zieht sich also durch die Familie.

„Er ist etwas Besonderes“, sagt Anwohnerin Kirsten Targan, deren Kinder sich regelmäßig über den Besuch des Zustellers freuen. „Wo erlebt man es, dass jemand mit so viel Freude seinen Beruf macht und sich dann auch noch Zeit für die Kinder nimmt? Ich finde das bemerkenswert.“

Den Kindern die Freiheit zurückschenken, die die Pandemie ihnen genommen hat

In der Tat ist es das. Aytac Isik zwickelt noch einmal an einem Luftballon herum. Das Resultat sieht aus wie ein Schwert. Er muss weiter die Hügelstraße hinauf. Er tut das bei Sonne, Eis, Schnee, Regen. Gemeint ist nicht nur das Austragen der Post, sondern auch die Belustigung der Kinder. „Man hat ihnen zuletzt die Freiheit genommen“, sagt Isik, „sie haben es verdient, sie zurückzukriegen.“

Bei der Post ist Isik mindestens so bekannt wie in seinem Bezirk. „Wir wissen, was er macht“, sagt Pressesprecherin Jessica Balleer sichtlich stolz. Man könne so viel Menschlichkeit nicht einfach so verlangen, und deshalb sei es schön, wenn ein Kollege einfach so handele.

Man kann ihn auch als Clown buchen

Aytac Isik hat – nachdem er festgestellt hat, wie gut seine kleinen Einlagen ankommen – ein kleines Gewerbe angemeldet und ist seither in seiner Freizeit als „Clown KuntAbunt“ unterwegs.

Unter diesem Namen findet man ihn auch bei Instagram und kann dort auch Anfragen stellen.

