Hagener Bridge-Club unterstützt WP-Aktion "Drachenherz"

Der Hagener Bridge-Club wird 2021 95 Jahre alt. Und da es vermutlich in diesem Jahr keine große Jubiläumsfeier geben wird, unterstützt der Club die WP-Aktion "Drachenherz". Durch die Spende ist die 50.000-Euro-Grenze gerissen. Vielen Dank dafür.

„Unser Bridge-Club wurde 1926 gegründet, damit sind wir der älteste Bridge-Club Deutschlands“, sagt Ingrid Witta-Menke. Sie ist seit 2004 Vorsitzende des Clubs, der derzeit 99 Mitglieder zählt. 94 Frauen und fünf Männer.

Früher ein reiner Frauenclub

Früher war der Club seinen Statuten nach ein reiner Frauenclub, erst Mitte der 1980er-Jahre wurde auch Männern Einlass gewährt. Allerdings blieb ein Ansturm aus. Für Ingrid Witta-Menke allerdings kein großes Wunder: „Männer sind häufiger berufstätig und arbeiten oftmals auch länger. Wir treffen uns zum Spielen aber immer wochentags – montagsnachmittags.“

Familiärer Zusammenhalt

Von 15 bis 19 Uhr sitzen die Mitglieder dann im Gemeindehaus der evangelischen Erlöserkirche auf Emst zusammen. „Bei uns herrscht ein enger, fast familiärer Zusammenhalt“, unterstreicht die Vorsitzende und ergänzt: „Wir tauschen uns natürlich aus, aber beim Spielen an den Tischen ist dann Konzentration gefragt.“

Bundesweit sind an die 23.000 Menschen in Bridge-Clubs organisiert. Bridge ist ein Kartenspiel für vier Personen. Je zwei sich am Tisch gegenübersitzende Spieler bilden eine Mannschaft, die zusammen spielt und gewertet wird. Es werden französische Karten (52 Blatt, ohne Joker) verwendet.

Hohe Aktiven-Quote

Der Hagener Bridge-Club besteht seit jeher aus Hobbyspielern und ambitionierten Spielern. „In der Regel sind bei unseren Montagstreffen 18 oder 19 Tische besetzt, das heißt, dass an die 80 Spieler vor Ort sind. Auf unsere Aktiven-Quote sind wir besonders stolz.“

Apropos Stolz: Dass der 1926 gegründete Club noch immer existiert und die älteste aktive Dame - Inge Reinicke – 95 Jahre alt ist und zu fast jedem Spielenachmittag erscheint, macht die ganze Truppe stolz.

Unterstützung für "Drachenherz"

Da aufgrund der allgemeinen Corona-Situation die Planungen für eine Jubiläumsveranstaltung erst einmal auf Eis gelegt worden sind, hat sich der Hagener Bridge Club entschlossen, eine gewisse Geldsumme für einen guten Zweck zu spenden. „Wir unterstützen die WP-Weihnachtsaktion. Es ist wichtig, Hagener Kindern und Jugendlichen aus Alkoholikerfamilien zu helfen, und genau das macht die WP mit ihrer Aktion ,Drachenherz‘“, begründet Ingrid Witta-Menke die vom Club gemeinsam getroffene Entscheidung.

„Wir überweisen 250 Euro auf das Spendenkonto. Dann sind insgesamt über 50.000 Euro für das Projekt des Blauen Kreuzes zusammengekommen – eine tolle Sache“, bilanziert die Vorsitzende.

Corona-Brief an alle Mitglieder

Traurig sind alle Clubmitglieder darüber, dass die wöchentlichen Spielenachmittage aufgrund der Covid-19-Pandemie momentan nicht stattfinden dürfen. „Doch wir halten zueinander Kontakt. Und alle sieben oder acht Wochen verfasse und verschicke ich einen Corona-Brief an alle Mitglieder“, sagt Ingrid Witta-Menke.

WP-Spendenkonto bleibt noch bestehen

Übrigens: Wer das Hagener „Drachenherz-Projekt“ ebenfalls finanziell unterstützen möchte - das WP-Spendenkonto bleibt noch bis zum 22. Januar bestehen (Empfänger: WP-Weihnachtsaktion, Verwendungszweck: Drachenherz, Spendenkonto: DE 71 450 500 010 100 180 000).