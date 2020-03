Hagen. Eine Mai-Kundgebung wird es in diesem Jahr angesichts der Corona-Krise in Hagen nicht geben. Der DGB hat die Veranstaltung am 1. Mai abgesagt.

Stefan Marx, Vorsitzender des DGB-Stadtverbandes Hagen, hat angesichts der Corona-Krise die traditionelle Kundgebung zum 1. Mai abgesagt: „Die Solidarität, die die weltweite Ausbreitung des Coronavirus uns allen abverlangt, zwingt uns auch zu einer historisch einmaligen Entscheidung. Schweren Herzens müssen wir die 1. Mai Kundgebungen und Demonstrationen dieses Jahres leider absagen. Solidarität heißt in diesem Jahr: Abstand halten!“

Die aktuelle Situation sei für alle neu und wirke zunehmend bedrohlicher. Dennoch gelte es, nicht in Panik zu verfallen, appellierte der Gewerkschaftsführer. „Die Stärke der Gewerkschaften war immer, auch in schwierigen Situationen klug, besonnen und flexibel zu reagieren. Die Corona-Pandemie bedeutet ein Leben im Ausnahmezustand: Viele Menschen können nicht zum Arbeitsplatz, unsere Kinder nicht in die Schulen und Kitas, wir sehen unsere Verwandten nicht mehr, unsere Freundinnen und Freunde, unsere Kolleginnen und Kollegen. Viele sorgen sich um ihre Existenz. Was wir jetzt brauchen ist Vertrauen, Geduld und vor allem: Solidarität und Verantwortungsbewusstsein.“

Gesundheitssystem entlasten

Dabei versuchte Marx auch den Blick auf jene zu richten, die in diesen Zeiten besonders gefordert sind: „Wir müssen uns bewusst machen, dass es nicht nur um uns selber geht, sondern wir alle unseren Beitrag leisten müssen, um das Gesundheitssystem zu entlasten und unsere Mitmenschen zu schützen. Auch wir Gewerkschaften sehen uns aktuell mit einer neuen Situation konfrontiert, die uns alle extrem fordert. Wir wissen aber auch, wieviel Solidarität bewirken kann. Die Gewerkschaften haben ihre Kraft und Durchsetzungsfähigkeit schon immer aus dem Füreinander-Einstehen der Vielen bezogen. So haben sie für mehr Gerechtigkeit gesorgt und bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen erkämpft. Darum geht es auch heute wieder: Auch jetzt können und müssen wir solidarisch Leben retten. Wir können Verantwortung übernehmen. Für uns, und für alle anderen.“

Gleichzeitig dankte er all jenen, die täglich mit hohem Risiko für die eigene Gesundheit die Versorgung gewährleisten und die öffentliche Sicherheit aufrechterhalten: „Wir müssen sie unterstützen, wo immer möglich! Ob Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, die Kassiererinnen und Kassierer im Supermarkt, die Einsatzkräfte bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten, die Beschäftigten bei Ver- und Entsorgungsdiensten, LKW- und Bus-Fahrerinnen und -Fahrer oder das Zugpersonal – sie alle verdienen unseren Respekt und unsere Solidarität.“

Abschließend kündigte Marx an, dass der DGB mich Hochdruck daran arbeite, andere Möglichkeiten zu finden, wie in diesem Jahr gewerkschaftliche Themen, Anliegen und Interessen in die Öffentlichkeit getragen werden könnten: „Gerade in diesen Tagen wird mehr als deutlich, dass wir wieder über den Wert von Arbeit und Solidarität diskutieren müssen.“