Hagener dürfen Sperrmüll am Samstag beim HEB abgeben

Hagen. Zwischen 8 und 16 Uhr haben Privatleute die Chance, Sperrmüll beim Hagener Entsorgungsbetrieb am Pfannenofen abzugeben.

Für private Anlieferer aus Hagen mit einem Pkw bis zu einer Höhe von 1,80 Meter (keine Kastenwagen und Anhänger) bietet der Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB) am Samstag, 25. April, eine Sperrmüllsammlung an. Die Aktion findet zwischen 8 und 16 Uhr auf dem Gelände am Hameckepark gegenüber der Müllverbrennungsanlage (Am Pfannenofen) statt.

Pro Pkw wird eine Pauschale von 10 Euro berechnet. Der HEB bittet darum, möglichst bargeldlos (keine Kreditkarte) zu zahlen oder Bargeld passend bereit zu halten. Die Ausgabe von Wechselgeld ist nicht möglich.

Wartezeiten einplanen

Der HEB weist ausdrücklich darauf hin, dass bei der Aktion lediglich Sperrmüll abgegeben werden kann. Die Entsorgung anderer Abfälle (Schadstoffe, Elektrogeräte, Grünabfälle und anderes) ist im Rahmen der Aktion nicht möglich. Gut zu wissen außerdem: Aufgrund der beschränkten Anzahl an Abgabestellen kann es vor Ort zu längeren Wartezeiten kommen.

Zudem weist der HEB auf folgende Verhaltenshinweise und Sicherheitsmaßnahmen an der Abgabestelle hin:

Die Anzahl der Anlieferer auf dem Gelände ist begrenzt. Es ist mit Wartezeiten und Rückstaus zu rechnen.

Die gängigen Abstands- und Hygieneregeln sind an der Abgabestelle einzuhalten.

Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten.

Es wird darum gebeten, das Fahrzeug nur nach Aufforderung zu verlassen.

Die Ausfahrt vom Gelände erfolgt nach Abgabe des Sperrmülls in Richtung Alexanderstraße.