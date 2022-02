„Hagener Friedenszeichen“ lädt zum Protest gegen Krieg ein

Das Friedenszeichen in der Hohenzollernstraße soll vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges am Mittwoch zum Treffpunkt für den Austausch werden.

Hagen. Der Verein „Hagener Friedenszeichen“ lädt die Bürger aus Hagen ein, am Mittwoch ab 17.30 Uhr in der Hohenzollernstraße vorbeizuschauen.

Angesichts der Entwicklungen in der Ukraine kommen am Mittwoch, 2. März, auch in Hagen die Menschen zu einer symbolischen Protestaktion zusammen. Gemeinsam mit dem Verein East-West-East Germany und den Falken ruft der Verein Hagener Friedenszeichen dazu auf, um 17.30 Uhr an dem beleuchteten Symbol in der Hohenzollernstraße Zettel – jeweils in der eigenen Muttersprache – mit Friedenswünschen niederzulegen. Es besteht dabei auch die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen und sich austauschen.

Trauer um die Opfer des Krieges

Die Vereinsmitglieder des Hagener Friedenszeichens zeigen sich entsetzt über den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. „Wir sind solidarisch mit den Menschen in der Ukraine, die die Schrecken eines Kriegs erleben, und mit den Menschen in Russland, die mutig gegen diesen Krieg demonstrieren. Wir trauern um die Menschen, die jetzt durch Waffengewalt ihr Leben verlieren“, so Dr. Christian Kingreen, Vorsitzender des Hagener Friedenszeichenvereins.

