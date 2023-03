Hagener Friseur-Innungen fusioniert mit den Nachbarn

Hagen. Die Hagener Friseure organisieren sich neu, um schlagkräftiger auftreten zu können. Davon sollen auch die Kunden profitieren.

Die Friseur-Innung Dortmund und Lünen sowie die Friseur-Innung Hagen gehen künftig gemeinsame Wege. Das haben die Mitglieder der beider Handwerksorganisationen in einer Versammlung in Dortmund einstimmig beschlossen. Zum 1. Juli wird danach die „Friseur-Innung Dortmund Hagen Lünen” entstehen, die dann rund 145 Mitgliedsbetriebe hat.

„Wir wollen nach den Erfahrungen der Corona-Jahre unser Handwerk in der Region deutlich stärken”, so der Dortmunder Friseurmeister Frank Kulig, der zum neuen Obermeister der vereinigten Innungen gewählt wurde. „Gemeinsam sind wir als Interessenvertretung gegenüber allen Akteuren der Wirtschaft, Institutionen, Behörden etc. deutlich schlagkräftiger aufgestellt, sparen durch Synergien Verwaltungskosten und können unseren Mitgliedsbetrieben noch mehr Beratung und Service anbieten.”

Die Innung geht damit einen wichtigen Schritt in Vorbereitung auf die anstehende Fusion der Kreishandwerkerschaft Hagen mit der Kreishandwerkerschaft Dortmund und Lünen. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem die Ausweitung des Dienstleistungsangebotes gerade in Hinblick auf die Nachwuchsgewinnung, die Weiterbildung und die Fachkräftebindung in den Betrieben. Letztendlich komme die Stärkung des Handwerks, so Kulig, auch den Kunden zugute, die sich auf Innungsfachbetriebe verlassen könnten, die immer am Puls der aktuellen Modetrends und Frisiertechniken seien.

Neuer Vorstand bestimmt

Zeitgleich mit der Abstimmung über die Fusion wählten die Innungsmitglieder auch ihren Vorstand neu. Dabei wurden erstmals gleich zwei stellvertretende Obermeister bestimmt. Gewählt wurden: Obermeister: Frank Kulig, Dortmund; Stv. Obermeister: Bärbel Nolzen, Hagen (Ehemalige Obermeisterin der Friseur-Innung Hagen); Marcel Kamin, Dortmund; Lehrlingswartin: Christiane Belz, Lünen; Beisitzer: Yalcin Ilbay, Hagen, Nicole Bielicki, Dortmund, Cornelia Garneyer-Bergenthal, Hagen; kooptierte Vorstandsmitglieder: Werner Middel, Lünen, Nergiz Arduc, Hagen, Barbara Dörmann-Schulz, Dortmund. Neuer Geschäftsführer der Innung wird der jetzige Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Hagen, Sebastian Baranowski. Der bisherige Geschäftsführer der Friseur-Innung Dortmund und Lünen, Ludgerus Niklas, scheidet altersbedingt aus.

