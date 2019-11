Hagen. 447 Euro wollen die Hagener dieses Jahr im Schnitt für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Der Öko-Gedanke spielt keine Rolle. Das zeigt eine Studie.

Hagener geben 447 Euro für Geschenke an Weihnachten aus

Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielen beim Geschenkekauf vor Weihnachten nur eine untergeordnete Rolle. Überraschend ist vor allem, dass die jüngeren Generationen offenbar wenig Wert auf einen umwelt- und ressourcenschonenden Einkauf in der Adventszeit legen.

Das ergab eine von der auch in Hagen ansässigen FOM Hochschule für Oekonomie & Management durchgeführte Umfrage unter bundesweit rund 62.000 Frauen und Männern zwischen 12 und 99 Jahren – in Hagen wurden mehr als 1600 Menschen dazu befragt. Unter dem Oberbegriff „Nachhaltigkeit“ hatten die Forscher die Bedeutung von umweltfreundlichen Materialien (zum Beispiel Holz statt Plastik), die Verwendung gesundheitsschonender Lacke und Farben, Ökosiegel, biologische Herstellung und die Recyclingfähigkeit von Produkten zusammengefasst.

Nachhaltigkeit spielt keine große Rolle

Auf die Frage, ob diese Kriterien Einfluss auf den Geschenkekauf ausübten, gaben 77 Prozent der 12- bis 22-jährigen Hagenerinnen und Hagener an, dass dies für sie keine Rolle spiele. In der Generation Y (23 bis 38 Jahre) sagten dies noch 70 Prozent, bei den 39- bis 54-Jährigen ebenfalls mehr als Hälfte (55 Prozent). Insgesamt 64 Prozent aller Hagener Befragten zwischen 12 und 99 Jahren gaben an, ihre Geschenke wie gewohnt in Geschenkpapier zu verpacken.

Was verschenken die Hagener und wie viel geben sie aus? Die Hitliste der Geschenke ist 2019 im Vergleich zu den Vorjahren relativ konstant. Jeder zweite Hagener verschenkt zu Heiligabend Gutscheine (50 Prozent), gefolgt von Kosmetik (46 Prozent), Uhren und Schmuck (43 Prozent) sowie Büchern (41 Prozent). Weit abgeschlagen liegen hingegen eher traditionelle Geschenke wie Lederwaren (17 Prozent), Hausrat bzw. Porzellan (16 Prozent) und Heimtextilien (15 Prozent). Durchschnittlich beabsichtigt jeder Hagener, in diesem Jahr knapp 447 Euro für Weihnachtsgeschenke auszugeben – das ist weniger als der Bundesdurchschnitt. Dieser liegt bei rund 475 Euro.

Weihnachtseinkauf im Netz

Persönliche Empfehlungen von Freunden und Bekannten sind bei den Hagenern die wichtigsten Informationsquellen für den Geschenkekauf (61 Prozent), noch deutlich vor Social Media (23 Prozent). Das Internet ist als Kaufplattform weiterhin angesagt: Bei den 23- bis 38-Jährigen geben schließlich fast 90 Prozent an, die Bestellung im Internet zu tätigen. Mehr als die Hälfte aller befragten Hagener zwischen 12 und 99 Jahren kauft die Geschenke aber auch noch im Fachgeschäft in der Stadt.

5600 Studenten stellen die Fragen

Die FOM Weihnachtsumfrage ist eine der größten Umfragen dieser Art in Deutschland. Unter wissenschaftlicher Leitung von Prof. Dr. Oliver Gansser vom ifes Institut für Empirie und Statistik der FOM beteiligten sich rund 30 Professorinnen und Professoren an der Studie. Rund 5600 Studierende befragten im Herbst 2019 in Face-to-face-Interviews mit standardisierten Fragebögen bundesweit rund 62.000 Frauen und Männer im Alter von 12 bis 99 Jahren, quotiert nach Geschlecht und Alter.