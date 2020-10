Hagener Händler für offene Sonntage im Winter

Hagen-Mitte. Offene Sonntage in der Adventszeit werden in Hagen begrüßt, ob es allerdings alle möglichen Zusatz-Termine sein werden, wird noch diskutiert.

Ob die Hagener Innenstadt-Einzelhändler die Möglichkeit, ihre Geschäfte an allen Sonntagen in der Vorweihnachtszeit zu öffnen, nutzen, steht derzeit noch nicht fest.

„Auf der heutigen Sitzung der City-Werbegemeinschaft ist über das Thema diskutiert worden“, sagt Wladimir Tisch, „und der Tenor unter den Mitgliedern war ,Wir brauchen offene Sonntage, aber vielleicht nicht alle, die zur Verfügung stehen“.

Als City-Manager kümmert sich Wladimir Tisch um 50 Einzelhändler, die der City-Werbegemeinschaft angehören. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Der City-Manager konkretisiert: „Zur Entzerrung der Fußgängerzone in der Corona-Zeit dürfen laut Gesetz am 29. November, am 6., 13. und 20. Dezember sowie am 3. Januar Händler ihre Läden öffnen. Ob allerdings alle Zusatz-Öffnungszeiten von jedem Einzelhändler personell zu stemmen sind, klären wir noch.“

Weniger Gedränge an den Adventssamstagen

Zum Hintergrund: In der Adventszeit dürfen, so teilte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) jetzt in Düsseldorf mit, Geschäfte in Nordrhein-Westfalen sonntags von 13 bis 18 Uhr öffnen. Damit soll das Gedränge in den Innenstädten an den Adventssamstagen entzerrt werden. Laumann betonte, es handele sich um eine einmalige Maßnahme in der Pandemie. Das Land wolle damit nicht den Sonntagsschutz aushöhlen.

Wladimir Tisch hat Kontakt zum Hagener Ordnungsamt aufgenommen, außerdem zur Dienstleistungsgesellschaft Verdi. Ob Verdi fünf Termine in Folge akzeptiert, bleibt abzuwarten. „Vielleicht einigen sich die Händler aber auch auf zwei, drei offene Sonntage. Wünschenswert wäre natürlich eine feste Terminabsprache.“