Hagener Handwerksmeister startet beruflich neu durch

Hagen. Staffelübergabe bei der Eichtopf GmbH: Der Hagener Traditionsbetrieb aus der Sanitär- und Heizungsbranche wird jetzt von Michael Strauch geführt.

Für Handwerksmeister Michael Strauch, der nach der Jahrhundertflut mit seinem Betrieb in Delstern zunächst wie viele andere Betriebe auch vor dem Nichts stand, ist es die Chance, noch einmal beruflich neu durchzustarten. Für Klaus Markus Eichentopf, Chef eines alteingesessenen Betriebes ohne Nachfolger das gute Gefühl, das Drei-Generationen-Werk seiner Familie auch künftig in guten Händen zu wissen. Zum 1. Juli hat der 61-Jährige seinen Betrieb, die Eichentopf GmbH in der Siegstraße in Hagen, an den ihm schon seit Jahren bekannten Kollegen aus der Stadt übergeben.

Bis zuletzt wurde der Name von Michael Strauch, Anlagenmechaniker für Sanitär- und Heizungstechnik mit Meisterbrief, in Hagen mit dem Unternehmen „Best-Sanierung“ in Verbindung gebracht, das sich neben den klassischen Aufgaben der Zunft nicht zuletzt auf die Beseitigung von Flut- und Wasserschäden spezialisiert hatte. Also Szenarien, die den 49-Jährigen an jenem folgenschweren 14. Juli 2021, dem Tag der Jahrhundertflut, selbst ereilten. Auf gut einem Meter Höhe strömte bei der Starkregenkatastrophe die Volme durch seinen Betrieb in Delstern – Unterlagen, Materialien, alles wurde ein Opfer des braun-verschlammten Wassers. „Nur die beiden Autos meines Betriebes mitsamt dem Inhalt konnte ich retten.“ Er hatte sie vorsorglich im Wasserlosen Tal abgestellt – was für eine Symbolik.

Bei Jahrhundertflut abgesoffen

An einen Wiederaufbau war seitdem nicht zu denken: Einerseits nahm Strauch jeden Auftrag an, um sich zumindest finanziell über Wasser zu halten, andererseits wartet er bis heute auf öffentliche Finanzhilfen – eine Elementarversicherung besaß er nicht. Ein Gutachter hat einen Schaden von etwa 55.000 Euro attestiert. Ob da noch was an Hilfen zu holen ist, klärt zurzeit das von der Stadt und den Wohlfahrtsverbänden betriebene Beratungsbüro in der Grabenstraße. „Ich habe berechtigte Hoffnungen“, hat Strauch seinen Optimismus nie verloren.

Die Regale in den Werkstatt- und Lagerräumen der Eichtopf GmbH sich gut gefüllt, zurzeit läuft noch in Inventur. Der neue Inhaber Michael Strauch übernimmt neben dem Material und dem Fuhrpark auch die Mitarbeiter. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Und als neuer Inhaber der in Hagen seit sechs Jahrzehnten verwurzelten Eichentopf GmbH „mache ich jetzt einen Schritt nach vorne“. Dabei sind die beiden sich gegenseitig schätzenden Handwerksmeister gar nicht aktiv aufeinander zugegangen. Vielmehr beschäftigt sich Klaus Markus Eichentopf schon seit vier Jahren mit der nahtlosen Übergabe seines Betriebes an einen Nachfolger, zumal ihm die eigenen Kinder frühzeitig signalisierten, beruflich andere Wege gehen zu wollen. Also platzierte der heute 61-Jährige eine Annonce auf der Betriebsbörse der Handwerkskammer Dortmund und stieß letztlich im vergangenen Herbst auf den Interessenten Michael Strauch.

„Seitdem haben wir sehr viele Stunden miteinander verbracht“, erzählt der 41-Jährige, dass er neben den Betriebsräumen in der Siegstraße auch die drei Unternehmensfahrzeuge sowie den Mitarbeiterstamm übernehme. Zurzeit laufe noch die Inventur zu den Beständen in den Lagerräumen. „Und natürlich möchten wir dann im nächsten Jahr auch wieder ausbilden, wenn sich ein geeigneter Interessent findet“, versichert Strauch.

Stammkunden sind informiert

„Unsere etwa 500 Kernkunden, mit denen wir oft auch feste Wartungsverträge haben, wurden von uns bereits angeschrieben und über den Wechsel informiert“, überlässt Eichentopf hier nichts dem Zufall. Ihm war wichtig, dass sein Nachfolger den Betrieb in einem ähnlichen Stil weiterführt wie bisher: „Wir haben keineswegs immer bloß auf Großaufträge geblickt, sondern sind stets auch rausgefahren, um irgendwo mal für eine halbe Stunde eine simple Dichtung auszuwechseln. Darauf habe ich immer Wert gelegt.“ Ein Service-Verständnis, das auch Michael Strauch genau so unterschreibt: „Wer so handelt, bekommt das irgendwann immer zurück“, gehört eine enge Kundenbindung ebenfalls zu seinem Credo.

Wobei in den nächsten Monaten, davon sind beide Handwerksmeister überzeugt, der Fokus der Branche vorzugsweise auf dem Einbau von Heizungsanlagen liegen dürfte: „Sonst lag das Verhältnis Heizungsanlagen/Sanitärleistungen immer bei 60:40, zuletzt war es 90:10 – wir haben unseren Heizungsumsatz im ersten Halbjahr 2023 verdreifacht“, bezeichnet Eichentopf das politische Gezerre, die verwirrende Kommunikation und die damit verbundene Ungewissheit mit Blick auf die Politik in Berlin als „Irrsinn“.

Die Anrufe von Kunden, die sich vorsorglich noch einmal mit einer neuwertigen Öl- oder Gasheizung versorgen möchten, reißen vor diesem Hintergrund nicht ab. Für die zweite Jahreshälfte sind schon reichlich dieser Aufträge in der Eichentopf-Terminplanung getaktet. Darum kümmern wird sich jetzt allerdings Michael Strauch – mit dem bewährten Team seines Vorgängers an seiner Seite.

