Sonne, rauschende Brandung und das Wechselspiel der Wolken - ein Kurztrip in den Süden macht den Hagener Herbst ein wenig erträglicher.

Hagen Wer aus der Sommersonne nach Hagen an die Volme zurückkehrt, kann dem usseligen Herbstwetter durchaus charmante Seiten abgewinnen.

Das habe ich noch nie gemacht: im November einfach mal per Flugzeug eine Woche ab in die Sonne. Temperaturen bis 30 Grad, molliges Atlantik-Wasser und selbst in den Abendstunden beim Schlemmen unter freiem Himmel noch T-Shirt-Wetter. Ökologisch sicherlich nicht ganz korrekt, aber ein Gewinn fürs Gemüt. Und zugleich ein Kraftspender für die zumindest meteorologisch nicht immer angenehmsten Wochen des Jahres.

Wobei ich zugleich einschränken möchte, dass ein Überwintern unter kanarischer Sonne für mich auch keine Option wäre. Der Wechsel der Jahreszeiten, eine stramme Wanderung im Regen durch farbintensive Wälder, ein entspannter Sauna-Besuch oder ein gemütlicher Abend mit früher Dunkelheit auf dem heimischen Sofa unter einer wohligen Decke sind durchaus Elemente im Jahresverlauf, die ich auf Dauer nicht missen möchte.

Lästiges mit Charme

Verzichtbar wäre hingegen die eher lästige Reifenwechselei am Auto, das kaum enden wollende Laubgeharke und -gefege hinter und vor der Haustür sowie die niemals abreißenden Folge der Tiefausläufer, die aus Nordwesten mit reichlich Wind immer wieder neue Regenschauer über unsere Köpfe hinwegscheuchen. Aber auch das macht letztlich diesen gewissen Charme der voradventlichen Wochen aus.

Es gilt wie so oft: Aus der Distanz lernt man, das Vertraute neu zu schätzen – selbst einen November-Dienstag mit 96-prozentiger Regenwahrscheinlichkeit.

