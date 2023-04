Hagener Kammerorchester geht mit Konzertreihe neue Wege

Hagen. Alle fünf Jahre finden die „Festlichen Tage Barocker Musik“ in Hagen statt. Was das Kammerorchester dieses Mal anders macht.

Obwohl sie noch drei Wochen Zeit zum Proben haben, schwitzen die Musiker schon jetzt Blut und Wasser, „zur Routine werden die Konzerte nie“, lächelt Annette Lucas-Sinn und in ihrer Stimme schwingt eine Mischung aus Nervosität und Vorfreude mit. Die Leiterin des Hagener Kammerorchesters spielt auf die „Festlichen Tage Barocker Musik an“; die Konzertreihe findet nur alle fünf Jahre statt. In diesem Jahr ist es wieder so weit, und das aus einer Kernmannschaft von 20 Streichern bestehende Orchester ist derzeit in der Probenhochphase. „Eine echt stressige, aber auch spannende Zeit“, resümiert Dirigentin Annette Lucas-Sinn.

Das Foto ist bei den letzten „Festlichen Tagen Barocker Musik“ vor fünf Jahren im Ratssaal des Hagener Rathauses entstanden. Foto: Alex Talash / WP

Das Orchester wurde 1948, also vor 75 Jahren gegründet, die Konzertreihe mit barocker Musik findet zum mittlerweile 15. Mal statt.

Gestrafftes Programm

„Wir haben das Programm geändert, sprich gestrafft“, erläutert Markus Meilwes, Cellist und Kassenwart. Früher wurden vier Konzerte in drei Wochen gespielt, „das war ein ganz schön strammes Programm“, blickt Meilwes zurück. Und heute? Lädt das Kammerorchester zu drei Konzerten innerhalb von gut vier Monaten (vom 14. Mai bis zum 24. September) ein. Nach der Corona-Zeit und der langen Probenpause habe man sich erst einmal wieder sammeln und neu finden müssen, so Meilwes.

Daher würden in diesem Jahr auch nicht alle sechs brandenburgischen Konzerte von Bach gespielt, sondern nur drei, „wir ergänzen unsere Konzertveranstaltungen mit diversen anderen Stücken aus der Barockzeit und mit Besonderheiten“, macht Annette Lucas-Sinn neugierig. Eine Besonderheit sei zum Beispiel, dass zu Telemanns Don-Quichotte-Suite auf einem Beamer gemalte Bilder des früheren Kunstlehrers Herbert Grawe präsentiert würden.

Auch in die Kirche Am Widey hat das Hagener Kammerorchester schon eingeladen. Foto: Kammerorchester Hagen

Durch die zeitliche Entzerrung und die Reduzierung auf nur drei Konzerte erhoffen sich die Musiker auch eine gute Besucherresonanz, „wir hoffen auf 150 Gäste pro Konzert, weinen aber auch nicht, wenn nur 100 Leute in die Kirchen kommen“, sagt Markus Meilwes.

Beginn ist jeweils um 17 Uhr

Die Konzerte, die jeweils sonntags um 17 Uhr beginnen, finden in der Meinolf-, in der Matthäus- sowie in der Elisabethkirche statt. Orchesterleiterin Annette Lucas-Sinn ist Musik- und Lateinlehrerin, früher war sie am Christian-Rohlfs-Gymnasium (CRG) in Haspe, heute ist sie am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wetter beschäftigt. „Das Kammerorchester arbeitet mit dem Schulorchester des CRG und mit Musiklehrern zusammen, trotzdem ist es für uns schwierig, Nachwuchsmusiker zu finden“, räumt die Dirigentin ein. Etliche ihrer Musiker seien in betagtem Alter, das Durchschnittsalter sei hoch, „doch wir haben auch junge Musikerinnen und Musiker im Team.“

Bei Konzerten würde das Streichorchester auch häufig durch Holz- sowie Blechbläser ergänzt, „und auch Schlaginstrumente kommen bei uns zum Einsatz“, betont die Leiterin.

>>> Weitere Infos:

Sonja Meilwes ist Vorsitzende des Hagener Kammerorchesters. Die Konzertmeisterin spielt selbst Geige.



Das Kammerorchester probt donnerstags von 19 bis 21 Uhr im Gemeindehaus der Matthäuskirche in der Lützowstraße 113.

Das Programm der „Festlichen Tage Barocker Musik“:

1. Konzert: 14. Mai, um 17 Uhr in der Meinolfkirche. Gespielt werden: G.F. Händel: Concerto grosso Nr. 3. A.Vivaldi: Concerto „Il Cardelino“. J.S. Bach: Bearbeitung der Gambensonate Nr.2 für Solocello und Streicher (R.Petrich). J.S. Bach: 4. Brandenburgisches Konzert (Gastmusiker vom Partnerorchester aus Tschechien).



2. Konzert: 4. Juni, 17 Uhr in der Matthäuskirche in der Lützowstraße. Gespielt werden: J.S.Bach: Violakonzert Es-Dur (D.Anstett). T.Albinioni: Trompetenkonzert d-moll (J.Esch). J.S.Bach: Ouvertür Nr. 2 h-moll (J.Lönne). G.F.Telemann: Don Quichotte-Suite mit Bildpräsentation.



3. Konzert: 24. September, 17 Uhr in der Elisabethkirche. Gespielt werden: J.S.Bach: Ouvertüre Nr.1 in C-Dur. J.S.Bach: 1. Brandenburgisches Konzert (Musiker aus Tschechien und Deutschland). J.S.Bach: 5. Brandenburgisches Konzert (J.Lönne, L.Hobein, S.Meilwes) . L.Boccherini: Cellokonzert (R.Petrich­).



Der Eintritt pro Konzert beträgt 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Karten gibt es jeweils an der Kasse vor Ort. Eine telefonische Kartenreservierung ist unter 02331 - 3 16 28 möglich.

