Hagener Karnevalisten sagen den Prinzenball 2022 ab

Hagen. Das Festkomitee Hagener Karneval sagt den Prinzenball im Januar in der Stadthalle ab. Die Entscheidung über die Straßenumzüge fällt im Januar.

Angesichts der anhaltend hohen Corona-Inzidenzwerte und der offensichtlich weiterhin nicht zu brechenden vierten Pandemie-Welle hat das Festkomitee Hagener Karneval zunächst einmal den geplanten Prinzenball am 14. Januar in der Stadthalle abgesagt. Eine weitergehende Entscheidung über die Straßenkarnevalsumzüge in Boele (27. Februar) und in der Innenstadt (28. Februar) sollen zu einem späteren Zeitpunkt im Januar getroffen werden.

Nachdem die Karnevalssession 2020/21 weitgehend ein Opfer des Covid-19-Virus wurde und es letztlich lediglich zu einem zwar liebevollen, aber nur bedingt tröstlich-launigen digitalen Sonn- und Montagsumzug reichte, startete die närrische Familie in Hagen nach der Entwicklung während des Sommers zuletzt mit Elan und Optimismus in die Session 2021/22. So entwickelte sich die Inthronisierung des neuen Prinzenpaares am 11.11. im Hagener Stadttheater unter 2G-Bedingungen zu einem Signal der Hoffnung. Angesichts dieses erfolgreichen Re-Starts entwickelte das Festkomitee Hagener Karneval zugleich den Mut, in der Stadthalle mit den Prinzenball auch wieder mit dem traditionellen Sitzungskarneval einen Neuanfang zu wagen.

Zahlen sind explodiert

„In der letzten Woche explodierten dann die Neuinfektion förmlich und sind derzeit so hoch wie noch nie im Laufe der Pandemie“, bilanziert inzwischen jedoch Norbert Brodel, Sprecher des Festkomitees. „Mittlerweile sind die Zahlen doppelt so hoch wie 2020, und mit Omikron breitet sich eine neue Variante aus“, macht er unmissverständlich deutlich, warum die Verantwortlichen erneut auf Musik, Tanz und Comedy unter dem Dach eines Veranstaltungssaales verzichten.

„Wir haben im Vorstand des Festkomitee Hagener Karneval mehrfach intensiv über die aktuelle Lage und mögliche Entwicklungen diskutiert und halten die Durchführung des Prinzenballs für nicht verantwortbar. Er ist die erste große Veranstaltung dieser Art im kommenden Jahr und sehr zeitnah an der derzeit dramatischen Infektionsentwicklung, die hoffentlich durch die Booster-Impfungen und andere Maßnahmen schnell beendet wird. Die Hoffnung auf andere große Saalveranstaltung in Hagen bleibt“, möchte Brodel somit gleichzeitig das Signal aussenden, dass die übrigen Karnevalsvereine für ihre Anschlusstermine im Januar und Februar ganz anders entscheiden könnten.

Programm für 2023 steht bereits

„Dankbar sind wir der Stadthalle Hagen und allen gebuchten Künstlern, die sich anstandslos bereit erklärt haben für den Prinzenball am 14. Januar 2023 kostenlos umzubuchen“, muss sich das Festkomitee jetzt zumindest nicht mehr den Kopf über das Ball-Programm des kommenden Jahres zerbrechen.

Wie es mit den publikumsintensiven Umzügen zum Höhepunkt der Session aussieht, möchten sich die Hagener Karnevalisten zum jetzigen Zeitpunkt noch offen halten: „Die angeschlossenen Vereine des Festkomitee Hagener Karneval und der Vorstand des Festkomitee Hagener Karnevals haben vereinbart, die endgültige Entscheidung bis Mitte Januar 2022 zu vertagen. Bis dahin sind der Wagenbaubeginn, die Organisation und Genehmigungen möglich“, erläutert Brodel. Entscheidend sei der weitere Verlauf der Pandemie und die bis dahin gültigen Regelungen und Auflagen der Coronaschutzverordnung für die Durchführung solcher Veranstaltungen.

+++ Auch lesenswert: So läuft’s am Hagener Impfzentrum +++

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WPplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen