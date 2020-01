Hagen. Peter Krauss-Hoffmann, der stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU Hagen, wurde in den Vorstand des evangelischen Arbeitskreises gewählt.

Hagener Krauss-Hoffmann Vize im evangelischen Arbeitskreis

Der Vorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises (EAK) und stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU Hagen, Dr. Peter Krauss-Hoffmann, wurde in den Vorstand des Bezirksverbands des EAKs wiedergewählt.

Auf der Versammlung in Essen bestätigten die Delegierten auch den Essener Henning Arentz als Vorsitzenden. „Ich bin sehr erfreut über meine Wiederwahl,“ so Krauss-Hoffmann, „gerade im Jahr der Kommunalwahl braucht es einen starken EAK. Wir waren schon immer die Denkfabrik der Partei, auch in Hagen mit dem Projekt Hagen 2030.“

Arbeitsschwerpunkte

Seine Arbeitsschwerpunkte sieht der Verwaltungsfachmann in der Sozial- und Strukturpolitik: „Wir müssen die Menschen im Ruhrgebiet mitnehmen, ihnen mehr Perspektiven geben. Das ist ein schweres Erbe aus jahrzehntelanger SPD-Regierung, die eher tatenlos zusah und dachte, mit ein paar guten Universitäten wäre das Problem gelöst. Das ist mitnichten so.“

Eine Idee von Krauss-Hoffmann ist es, dass das Ruhrgebiet noch weiter zusammenwächst in Sachen Wirtschaftsförderung, Mobilität und Fürsorge für die Menschen. Die Politik werde dazu aktiv mit Förderpolitik eingreifen und über kommunale Grenzen hinaus steuern müssen.