Hagener Künstlerin zeigt Doku im Frauenmuseum in Bonn

Hagen/Bonn. Die Hagener Künstlerin Heide Schimke präsentiert in Bonn ihre Doku „Psychology Meets Art“. Was es bei der Finissage im Museum noch zu sehen gibt.

Die Natur an sich und die Weite und Stille beeindruckender Landschaften, aber auch das, was sich unter oder über der Oberfläche befindet, beschäftigt Heide Schimke beinahe ihr Leben lang. Die Hagener Künstlerin und Psychotherapeutin behandelt diese ihr wichtigen Themen auch im Rahmen der Gruppenausstellung „Langeweile im Paradies“.

Die Rede ist von der Jubiläumsausstellung „40 Jahre Frauenmuseum in Bonn“, an der die Hagenerin beteiligt ist und die am Sonntag, 31. Oktober, ausläuft. Die letzte Gelegenheit, die Werkschau zu besuchen, bietet die Finissage um 16 Uhr.

Als teilnehmende Künstlerin zeigt Heide Schimke dann noch einmal ihre Videopräsentation „Zeitverschiebung“, außerdem läuft erstmals ihr 40-minütiger Dokumentarfilm „Psychology Meets Art“.

Zum Hintergrund: Die 1961 geborene Heide Schimke lebt und arbeitet als Künstlerin in Hagen, zeitweise aber auch an der Ostküste Australiens. 1985 nahm sie ihr unabhängiges Kunststudium auf, 1987 arbeitete sie als Psychologin an der Universität in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Bildende Künste (HBK) Braunschweig.

+++ Lesen Sie auch: Werke im Hagener Osthaus-Museum vereinen Ästethik und Kritik

Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre war sie als Psychologin in der Psychiatrischen Klink in Hagen tätig, bis sie sich 1993 als Psychotherapeutin und freie Künstlerin selbstständig machte.

Auswaschungen und Verwehungen

2012 startete Heide Schimke mit ihren Landart-Projekten und Videos, in denen es um Spuren, verschwommene Formen, Auswaschungen, Verwehungen und das Durchscheinen verschiedener Erdoberflächen geht. Unter Landart versteht man übrigens großformatige Installationen aus Naturmaterialien, die häufig in unberührten Landschaften entstehen oder dort ausgestellt werden.

Finissage am Sonntag Die Finissage „Langeweile im Paradies“ im Frauenmuseum in Bonn, Im Krausfeld 10, beginnt am Sonntag, 31. Oktober, um 16 Uhr. Einlass ist bereits ab 14 Uhr. Weitere Infos über die Künstlerin finden Interessierte online unter heide-schimke.de

Im Frauenmuseum in Bonn präsentiert Heide Schimke ihr neunminütiges, im vergangenen Jahr entstandenes Video „Zeitverschiebung“, in dem es um die Entstehung ihrer Landart-Arbeiten in Australien geht.

Die als Filmpremiere laufende Dokumentation „Psychology Meets Art“ zeigt Heide Schimke als „Visual Artist“, die über Naturerfahrungen vom Offensichtlichen hin zum Verborgenen und Vergänglichen gelangt.

„Der Dokumentarfilm ist in Kooperation mit dem Hagener Jungfilmemacher Nikolaos Iliadis entstanden“, erläutert die Künstlerin, die hofft, dass die Dokumentation nicht nur bei der Finissage in Bonn, sondern demnächst auch auf bundesweiten Filmfestivals gezeigt wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen