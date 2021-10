Polizei in Hagen Polizei Hagen lädt am Boeler Marktplatz zum Kaffee ein

Hagen-Mitte. Bei einer Tasse Kaffee möchte die Hagener Polizei mit den Bürgern ganz ungezwungen ins Gespräch kommen.

„Coffee with a cop“ – so nennt sich das außergewöhnliche Format, bei dem schon seit einigen Jahren in den USA Bürger mit Polizisten gemeinsam Kaffee trinken. Hagen startet jetzt als erste Polizeibehörde in NRW mit der Aktion, die vom Innenministerium auch in anderen Städten durchgeführt wird.

Oldtimer-Truck am Marktplatz

Am Dienstag, 12. Oktober, steht ab 10 Uhr ein Oldtimer-Truck am Boeler Markplatz bereit. Hier bieten Barista-Experten diverse Kaffeevariationen und Tee an. Wer Lust hat, kann sich von der Hagener Polizei einladen lassen und sich zu den Beamten gesellen. Ganz zwanglos und entspannt darf sich über alles unterhalten werden. Die Polizei Hagen freut sich auf viele Besucher.

