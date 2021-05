Hagener Landwirte bitten um Rücksichtnahme bei Pfingsttour

Hagen. Ein paar Wünsche zum Pfingstfest an sämtliche Ausflügler haben auch die heimischen Landwirte. Sie bitten um Rücksichtnahme.

Das Pfingstwochenende ist da, und bei sinkenden Inzidenzwerten ist das Treffen mit Freunden zumindest in reduziertem Umfang wieder möglich. Eine Radtour oder ein Picknick im Grünen werden für viele vermutlich die Alternative zum Kurzurlaub sein.

„Wir beobachten seit Beginn der Pandemie viel mehr Spaziergänger und Fahrradfahrer auf den Feldwegen als sonst“, sagt Dirk Kalthaus, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes EN/Hagen. „Nicht selten werden wir Landwirte gefragt, was in Feld und Flur in Ordnung ist und was nicht.“ Die Antwort sei einfach: „Bitte bleiben Sie auf den Wegen. Felder sind zu dieser Jahreszeit mit Früchten bestellt und der Aufwuchs der Wiesen wird als Futter für unsere Tiere genutzt.“ Jeder, der darüber laufe oder fahre, schädige die Pflanzen.

Auch der Hund sollte auf den Wegen bleiben, so Kalthaus. Im Frühjahr ziehen Tiere in Feld und Flur ihre Jungen auf, freilaufende Hunde sind für sie eine große Gefahr. „Wildtiere verfügen über sehr gute Sinne; selbst den friedlichsten Hund empfinden sie als feindlich. Bodenbrüter wie Kiebitz, Rebhuhn oder Feldlerchen würden ihr Gelege und ihren Nachwuchs bei Beunruhigung verlassen. „Eier und Küken kühlen aus, werden lebensschwach und verenden. Auch Feldhasen, Rehe und andere Wildtiere sehen den Hund als Feind an und geraten schnell in Panik“, sagt der Landwirt und Naturfreund. „Zudem ist auch Hundekot eine vielfach unterschätzte Gefahr für unsere Tiere“, so Kalthaus. Krankheitserreger im Hundekot könnten beispielsweise bei Rindern zu Fehl- oder Totgeburten führen.

Wildtiere nicht erschrecken

In der Nähe von Weidetieren solle man sich zudem ruhig und besonnen verhalten. Krach oder hastige Bewegungen könnten die Tiere erschrecken und in Panik versetzten. „Bitte auch keinen Müll in der Nähe von Wiesen und Weiden liegen lassen, denn der bekommt den Tieren überhaupt nicht gut“, sagt Dirk Kalthaus. Kühe beispielsweise könnten kleinere Gegenstände leicht mitfressen. Besonders spitze Metallteile und scharfe Kanten gefährdeten dabei die inneren Organe der Tiere. „Setzt sich ein spitzer Metallgegenstand fest, ist das für ein Tier sehr schmerzhaft und kann sogar sein Leben gefährden“, so der Landwirt, der dieses Problem kennt.

Und das Picknick? Am Rand von Feldwegen sei das kein Problem. An vielen Stellen finde man auch Bänke oder Sitzgarnituren. „Aber bitte nehmen Sie jeglichen Müll wieder mit. Auch Reste von Nahrungsmitteln sollten auf jeden Fall wieder eingepackt werden.

