Hagener liefert Vorlage für Science-Fiction-Film in der ARD

Berchum/Hamburg. Ein Roman des gebürtigen Berchumers Simon Urban dient als Vorlage für den Film „Exit“, der am 28. Oktober in der ARD ausgestrahlt wird.

Simon Urban ist das, was man allgemein einen Kreativen nennt. Der gebürtige Berchumer, Jahrgang 1975, macht Werbung, schreibt Bücher und ab und zu auch journalistische Texte. Am 28. Oktober zeigt die ARD den Spielfilm „Exit“ (20.15 Uhr), für den Urban die Vorlage geschrieben hat. Es geht darin um künstliche Intelligenz und ewiges Leben. Wir haben mit Simon Urban gesprochen.

Haben Sie den Film schon gesehen?

Nein, bislang noch nicht. Ich war beim letzten Drehtag dabei und durfte einige Aufnahmen sehen, außerdem kenne ich natürlich den Trailer, der wirklich toll geworden ist. Den Film selbst kenne ich aber tatsächlich noch nicht.

Warum nicht?

Weil ich offenkundig zu der Generation gehöre, die noch vom linearen Fernsehen sozialisiert wurde. Ich habe schlicht nicht daran gedacht, dass „Exit“ ja schon deutlich vor dem Sendetermin in der Mediathek sein wird und mich deshalb, hier in Hamburg, für den offiziellen Ausstrahlungstermin mit Freunden zu einem gemeinsamen Fernsehabend verabredet. Ich hebe mir den Film also für diesen Abend auf. Gemeinsam schauen ist nicht nur schöner, es ergibt auch die haltbarere Erinnerung.

Sie haben die Vorlage für das Drehbuch geschrieben. Wie stark durften Sie dann bei der Umsetzung „mitspielen?“

Ich habe die erste Drehbuchfassung gelesen und dazu ein paar Anmerkungen gemacht. Was daraus wurde, kann ich erst sagen, wenn ich „Exit“ gesehen habe. Es war, ehrlich gesagt, schon nett, dass man mich überhaupt nach meiner Meinung zur ersten Fassung gefragt hat. Wenn man einen Film machen will, gibt es ja automatisch eine Menge Leute mit Meinungen, dann kann man sich nicht auch noch dauernd um die Befindlichkeiten des Vorlagen-Autors kümmern, es geht ja um ein völlig eigenständiges Projekt. Dieses Projekt hat seine eigenen Gesetze, vor allem sind mit dem Regisseur und dem Drehbuchautor aber auch Künstler mit eigenen Ideen und Konzepten am Werk. Insofern sind Abweichungen und Veränderungen ganz normal.

Wie ist der Sender überhaupt auf Sie aufmerksam geworden?

2011 erschien mein Roman „Plan D“, in dem es die DDR heute noch gibt. Als der SWR dann die Idee hatte, in einer Filmreihe von der nahen Zukunft zu erzählen, hielt man nach Autoren Ausschau, die dystopische, also zukunftspessimistische Stoffe schreiben. Da kam man unter anderem auf mich.

Das ganze Projekt ist für einen öffentlich-rechtlichen Sender eher ungewöhnlich, oder?

Absolut, und zwar im doppelten Sinne. Besonders ungewöhnlich ist, dass man Prosa-Autoren gezielt gebeten hat, Erzählungen zu schreiben, die sowohl in einem Sammelband veröffentlicht werden als auch Vorlagen für Verfilmungen in Spielfilmlänge sein sollen. Die Idee des SWR und des NDR, ausnahmsweise mal nicht Drehbuchautoren nach filmischen Originalstoffen suchen zu lassen, sondern literarische Erzähler, ist meines Wissens ziemlich einzigartig. Man muss den Sendern also ein großes Kompliment machen. Das ist mutig und neu gedacht. Genauso ungewöhnlich ist es, zumindest in meinen Augen, aber auch, dass ein solch dystopischer Stoff, der dann auch noch in dieser internationalen Qualität umgesetzt wurde, als Mittwochsfilm läuft. Wer den Trailer sieht, denkt ja, er wäre aus Versehen bei Netflix gelandet. Da kann man den Verantwortlichen nur gratulieren.

Die Öffentlich-Rechtlichen zeigen hier, was sie einer jungen, durch den Erfolg der Streamingdienste immer anspruchsvoller gewordenen Zielgruppe bieten können, wenn sie wollen. Ich glaube, das Resultat wird viele umhauen. Als Zuschauer kann ich nur sagen: Bitte sehr viel mehr davon.

Was will uns der Künstler mit seinem Werk sagen?

Es gibt ja die tolle britische Near-Future-Serie „Black Mirror“ von Charlie Brooker, und im Grunde bringt auch meine Geschichte zumindest in Teilen das zum Ausdruck, was fast jeder „Black Mirror“-Folge als übergeordnete Moral innewohnt. Nämlich, dass die Verheißungen zukünftiger Technologien groß sind, die Gefahren und die Möglichkeiten des Missbrauchs aber vielleicht noch sehr viel größer. Diese Erkenntnis ist nicht wahnsinnig originell aber wahnsinnig aktuell. Wir leben nun mal in einer Zeit radikaler Umbrüche, und die Art und Weise, wie beispielsweise das Internet und Social Media die Welt verändert haben, hätte vor 20 Jahren natürlich kein Mensch für möglich gehalten. Ein debiler und infantiler Twitter-Präsident wie Donald Trump wäre in den Neunzigern allenfalls eine völlig überdrehte Figur in einer hanebüchenen Politsatire gewesen, heute ist er traurigste Realität. Technikglaube ist nicht nur, aber eben auch Teufelspakt. Große Veränderungen passieren schleichend und geraten deshalb aus unserem Fokus, ein Gewöhnungseffekt setzt ein, Abstumpfung macht sich breit, aber die Folgen sind dennoch gravierend, und vor allem sind sie unumkehrbar. Wir leben ja heute, wenn man sich die Sozialen Medien anschaut, längst in einer gruseligen Dystopie der 80er- oder 90er-Jahre. Das alles ist von einer möglichen bedrohlichen Story zu unserer realen Geschichte geworden, und darauf kann man nicht oft genug hinweisen. Man sollte es aber, finde ich, so unterhaltsam und kreativ wie möglich tun.

Der Film „Exit“ ist also eine große Mahnung?

Das glaube ich nicht, außerdem müsste das der Regisseur Sebastian Marka beantworten. Ich bin sicher, er ist eher ganz großes Entertainment. Ich kann nur für die Erzählung sprechen, die dem Film zugrunde liegt, und die enthält als dystopischer Stoff natürlich automatisch diesen warnenden Anteil. Aber sie erzählt eben auch von unserem durch und durch menschlichen Traum, den Tod zu überwinden, zum Beispiel, indem wir einen Weg finden, um mit Verstorbenen zu kommunizieren. Könnte einer von uns dieser Möglichkeit widerstehen? Ich würde mit meiner Mutter in 50 Jahren gerne noch über unsere Urlaube im Elsass sprechen.

Apropos Zukunft. Welche Projekte stehen bei Ihnen an?

Gerade ist mein dritter Roman fertig geworden, der im Februar 2021 bei Kiepenheuer & Witsch erscheint. Ich hoffe also sehr, dass im Frühjahr Lesungen möglich sein werden. Gemeinsam mit einem befreundeten Kollegen habe ich ein Konzept für eine TV-Serie geschrieben, „German Angst“, übrigens auch eine Anthologie-Serie, wie „Black Mirror“. Da sind unsere Produzenten gerade dran, Partner für die Umsetzung zu finden. Außerdem gibt es viele Ideen für weitere Erzählprojekte. Ich habe also gut zu tun.