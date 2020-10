Hagener mit viel Herz für Zombies und Barbaren

Hagen. Günstige Produktionen – gut gemacht. Darauf setzt seit 13 Jahren der Filmclub Bali im Kulturzentrum Pelmke in Hagen.

Blutrünstige Zombies, schleimige Außerirdische und muskelbepackte Barbaren waren in den 1970er- und den frühen 1980er-Jahren auf der Leinwand der Hagener Bahnhofslichtspiele (BALI) zu sehen. In den Projektor wurden vornehmlich Filmrollen eingelegt, die man in den „seriös“ geglaubten Kinos damalig nicht zu sehen bekam.

Nächster Clubabend beginnt um 22 Uhr Die nächste Veranstaltungen des Filmclubs BALI in Kooperation mit dem Kino Babylon finden am 30. Oktober (22 Uhr), 31. Oktober (21:15 Uhr) und am 1. November (23 Uhr) statt und sind öffentlich. Gezeigt wird der Film „Zombie – Dawn of the Dead“ von 1978. Kartenreservierungen und weitere Informationen im Netz unter www.facebook.de/filmclub.BALI/ und via Homepage auf www.filmclub-bali.beplaced.net und www.pelmke.de.

Ein Stückweit Einblick in das von der Allgemeinheit manchmal als abseitig und minderwertig empfundene Bahnhofskino-Programm offenbarten die Aushänge in den Schaukästen rund um den Lichtspielstandort. Vollmundig angepriesen als Sensationen für hartgesottene Filmfreunde wurden da Streifen mit Titeln wie „Lebendig gefressen“, „Das Geisterschiff der schwimmenden Leichen“ oder „Zombies unter Kannibalen“ beworben.

„Das versprühte eine ganz eigene Faszination, beflügelte meine Fantasie als Kind“, erinnert sich Peter „Pelle“ Felsch. Damals, da habe er unweigerlich vor den Schaukästen Halt machen müssen, um zu gucken, was es da denn gab.

Schokoriegel statt Schnaps

Den Traum vom Besuch im verruchten Lichtspielhaus erfüllte sich der heute 52-jährige Felsch im zarten Alter von 16 Jahren. Der Film, der damals gespielt wurde, hieß „Geisterstadt der Zombies“ und anstatt eines Schnaps, der im Eintrittspreis inbegriffen war, reichte der Mann im Kassenhäuschen des Kinos dem Teenie einen Schokoriegel. „Eigentlich war der Film ja erst ab 18 Jahren freigegeben, aber der Opa an der Kinokasse nahm das nicht so genau“, erzählt Pelle.

Die Zombie-Hand in der Friedhof-Kulisse – ein Motiv, das echte Fans keineswegs als Schund abtun würden. Foto: Romolo Tavani / Shutterstock

Anfang der 2000er-Jahre hatte der studierte Filmwissenschaftler, der hauptberuflich Menschen mit Behinderung betreut, dann zu Gleichgesinnten Anschluss gefunden, die seine weiterhin anhaltende Liebe zum „Schundfilm“ teilen: In Gelsenkirchen hatten sich Zelluloidfreunde zusammengetan, um den Filmclub „Buio Omega“ zu gründen – und bei regelmäßig stattfindenden Kinovormittagen ihre 35-Millimeter-Kopien absurder Filmperlen zu präsentieren.

„Die Buios gaben ihr Okay dafür, als ich vorschlug, eine Art missratenen, kleinen Bruder ihrer Clubnachmittage an den Start bringen zu wollen“, so Felsch. Weitere Freunde und das Team vom Kino Babylon in der Pelmke leisteten im August 2007 Geburtshilfe für den „Filmclub BALI“.

Seit nunmehr 13 Jahren tagt der Club einmal monatlich, kredenzt werden vornehmlich ältere Filme, die laut Peter „Pelle“ Felsch sich zum Beispiel dadurch auszeichnen, dass sie mal „mit wenig Geld und vielen guten Ideen entstanden“ waren: „Der Begriff Trash verbietet sich eigentlich: Man kann sich sicherlich über das filmische Unvermögen der Macher amüsieren, aber Müll sind die Filme nicht.“

Echte Fans mit weiter Anreise

Das sehen viele der Clubmitglieder von BALI ähnlich. Die kommen überwiegend nicht aus Hagen, sondern nehmen durchaus längere Anreisen in Kauf, um das auf der Leinwand zu bestaunen, was Peter Felsch und seine ehrenamtlichen Helfer monatlich an Programm zusammenstellen.

„Mitglied im Club zu werden, ist nicht schwer: Wer zum Doppelprogramm vorbeikommt, der kann einen Antrag auf Clubmitgliedschaft ausfüllen und dabei sein. Und die 3 Euro Clubgebühr werden nur fällig, wenn man auch zum Clubtreffen erscheint“, sagt Felsch.