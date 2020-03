Viele Hagener befinden sich im Homeoffice, Kinder und Jugendliche dürfen nicht in Kitas und Schulen – zwangsläufig entsteht in dieser Ausnahmesituation mehr privater Müll. Andererseits muss auch der Hagener Entsorgungsbetrieb HEB auf die Ausbreitung des Coronavirus reagieren. „Zum Schutz aller Nutzer sowie unserer Mitarbeiter haben wir unsere Abgabestellen an der Müllverbrennungsanlage und der Fuhrparkstraße sowie unsere Wertstoffhöfe in Haspe und Obernahmer für Privatanlieferer bis auf Weiteres geschlossen“, teilt Winfried Sasse mit.

Dennoch bittet der Leiter des Bereichs Entsorgung im Namen des HEB die Bürger, auch weiterhin auf die ordnungsgemäße Entsorgung ihres Abfalls zu achten. Und Sasse appelliert, noch einen Schritt vorher anzusetzen und gerade in diesen Wochen daran zu arbeiten, die Müllproduktion so gering wie möglich zu halten. „Unverpackte Waren produzieren natürlich keinen beziehungsweise kaum Müll und sind grundsätzlich verpackter Ware vorzuziehen“, unterstreicht Winfried Sasse. „Dieses Thema wird im Rahmen der allgemeinen ,Plastik-Diskussion’ ja eh schon seit längerem behandelt“, ergänzt er. Außerdem hätten Großverpackungen in puncto Müllvermeidung - ob Müslipakete, Süßwarenschachteln oder Joghurtbecher - sicherlich Vorteile gegenüber Kleinverpackungen.

Die Frage, ob die Bürger ihre Abfalltonnen zu den üblichen Abholterminen vor das Haus stellen sollen, beantwortet der Bereichsleiter mit einem klaren „ja“ und fügt an: „Falls sich an den Terminen etwas ändern sollte, informieren wir die Bürger zeitnah.“ Bislang gebe es noch keine Verzögerungen beim Abholen, es würden lediglich keine neuen Aufträge mehr für die Abholung von Sperrmüll, E-Schrott und Gartenabfällen vergeben.

Infobox Verkaufsstellen geöffnet Der graue Restmüllsack kostet pro Stück 3,30 Euro. Der „Stadtsack“ fasst rund 70 Liter und ist an vielen (auch in Corona-Zeiten geöffneten) Stellen zu kaufen. Eine Liste der Verkaufsstellen finden die Bürger unter www.heb-hagen.de/rund-um-den-muell/muelltonnen-und-muellsaecke/grauer-sack.html Außerdem wichtig: Der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) hat auch die Kompostierungsanlage für zum Beispiel Grünschnitt in der Donnerkuhle geschlossen.

Graue Säcke bei Bedarf nutzen

Wie viel Mehraufkommen an Hausmüll derzeit in einem durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt bei zwei Erwachsenen im Homeoffice und zwei Kindern, die zu Hause beaufsichtigt werden, anfällt? Bei dieser Frage legt Sasse die Hagener Abfallsatzung zur Abschätzung zugrunde: „Das sogenannte Regelvolumen liegt bei Restmüll bei 20 Litern pro Person und Woche, bei vier Personen wären das also insgesamt 80 Liter pro Woche“, so der Bereichsleiter. Wenn das vorhandene Behältervolumen nicht ausreiche, empfiehlt er, graue Restmüllsäcke, auch Stadtsack genannt, zu nutzen.

„Natürlich sollte der Müll auch weiterhin getrennt werden“, appelliert Sasse an die Vernunft der Bürger. Daher sollte auch jeder Haushalt für Verpackungsmüll immer ausreichend Gelbe Säcke zur Hand haben. Sasse ergänzt: „Bei der Versorgung von Gelben Säcken ist derzeit AHE der Ansprechpartner.“