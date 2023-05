Polizei in Hagen Hagener Paar überrascht Einbrecher in der eigenen Wohnung

Haspe. Einem Paar aus Hagen-Haspe sind am Wochenende Einbrecher in der eigenen Wohnung in die Arme gelaufen. Wer kann bei der Fahndung helfen?

Die Polizei Hagen bittet nach einem Wohnungseinbruch in Haspe um Hinweise auf die Täter. Ein 38-Jähriger und seine Lebensgefährtin waren am vergangenen Samstag gegen 22 Uhr in ihr frei stehendes Einfamilienhaus in der Voerder Straße zurückgekehrt. Als sie die Haustür aufschlossen, trafen sie im Flur auf zwei unbekannte Männer. Es handelte sich um Einbrecher, die offenbar durch ein Fenster eingestiegen waren, welches sie zuvor aufgehebelt hatten.

Mit Schraubendreher bedroht

Einer der Männer hielt dem 38-Jährigen einen Schraubendreher entgegen. Kurz darauf floh das Ganoven-Duo in einem weißen Pkw in Richtung Ennepetal. Bei dem Fluchtfahrzeug könnte es sich um einen BMW oder Audi gehandelt haben. Beide Männer waren etwa 30 bis 40 Jahre alt, hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild und trugen schwarze Bandagen im Gesicht. Der Täter mit dem Schraubendreher sprach Deutsch mit Akzent. Er war mit einer blauen Jeans und einem grauen Kapuzenpullover bekleidet.

Eine Fahndung nach dem Fluchtwagen verlief negativ. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem beschriebenen Auto oder den Tätern machen können, sich unter Telefon 02331 986 2060 zu melden.

