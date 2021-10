Hagener Pflanzfest an der Talsperre

Willkommen zum Pflanzfest an der Hasper Talsperre: Wer am 13. November dabei sein will, sollte nicht bloß spenden, sondern sich auch anmelden.

Ich ahne ja, dass diese Wettervorhersage wenig seriös ist, ja vielleicht sogar an Wahrsagerei grenzt. Aber moderne Wetter-Apps für Smartphones bieten diese Funktion nun einmal an: Der Blick in die meteorologische Glaskugel zeigt für den 13. November an, dass sich an diesem Samstag die Temperaturen um die 10 Grad bewegen sollen und mit Niederschlägen gerechnet werden müsse.

Warum das heute schon von Interesse ist? An diesem Vormittag treffen sich die Hagener Waldretter zu einem zünftigen Pflanzfest am Fuße der Hasper Talsperre. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Parkplatz des Plessen-Restaurants das WP-Mobil. Unter Regie der Forstleute des Wirtschaftsbetriebes Hagen (WBH) erhalten interessierte Naturfreunde hier die Chance, durch Neuanpflanzungen dem durch Borkenkäfer und Klimawandel geschundenen Forst seine Zukunft zu sichern.

Emotionale Spuren

Gerade während der Corona-Pandemie haben Spaziergänge und Wanderungen durch die heimischen Wälder vielen Menschen auf erschreckend-drastische Weise vor Augen geführt, wie stark vor allem die Fichtenbestände unter den extremen Hitzesommern und dem massiven Insektenbefall gelitten haben. Tausende abgestorbene Nadelholzstämme mussten die WBH-Experten aus dem kommunalen Forst entfernen lassen. Dadurch entstanden nicht bloß klaffende Lücken an den Hängen, sondern der Kahlschlag hinterließ auch emotionale Spuren in den Seelen der Menschen.

Das Waldretter-Projekt der Stadtredaktion Hagen eröffnet nun allen Bürgern die Chance, durch Spendenbeiträge ab fünf Euro, einen Beitrag zur Wiederaufforstung der Wälder beizutragen (alle Modalitäten unter www.wp.de/waldretter). Aber auch heimische Unternehmen sind natürlich aufgefordert, durch einen symbolischen Obolus ihre Öko-Bilanz ein wenig aufzubessern.

Rechtzeitig anmelden

Wer an dem Samstag gerne persönlich mit Spaten und Zollstock vorbeischauen möchte, um auf der Pflanzfläche einen Stiel-Eichen-Setzling in die Erde zu bringen, sollte sich telefonisch anmelden unter 0201/804 80 58 oder eine E-Mail senden an leserveranstaltung@wp.de. Aber auch alle anderen Interessenten dürfen beim Pflanzfest gerne vorbeischauen – die Plessen-Gastronomie wird für das kulinarische Verwöhnprogramm sorgen.

Der entscheidende Hinweis zum Thema Temperaturen und Niederschläge kommt übrigens von WBH-Förster Martin Holl: „Das beste Pflanzwetter ist das schlechteste für die Leute!“ Regenjacke und festes Schuhwerk sind also obligatorisch.

Herzlich willkommen.

