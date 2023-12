Hagener Pianistin leitet Chor mit rumänischen Kindern

Hagen-Mitte Weihnachtslieder in verschiedenen Sprachen - Dr. Amy Tarantino-Trafton vereint bei dem interkulturellen Projekt Integration mit Musik.

Es ist ein besonderer Chor. Ein Chor, der sich aus rumänischen Kindern und deutschen Musikern zusammensetzt. Das Projekt „Weihnacht in Melodie und Sprache - interkulturelle Begegnung“ kombiniert traditionelle Weihnachtslieder aus Deutschland und Rumänien. „Damit sollen Integration, Sprachkenntnis und die Wertschätzung der Musik, insbesondere der Tradition des gemeinsamen Singens von Weihnachtsliedern, gefördert werden“, sagt Pianistin Amy Tarantino-Trafton, die das Projekt gemeinsam mit Matthew Peter Overmeyer (Musikalische Leitung) leitet.

Projekt durch Corona verhindert

Bereits 2020 sollte das Projekt erstmalig durch einen Auftritt der Öffentlichkeit präsentiert werden, was jedoch durch die Pandemie und strenge Corona-Vorgaben verhindert wurde. Die Proben fanden daher lediglich online statt und Ausschnitte daraus wurden zu einem Video zusammengeschnitten. Dieses Jahr wurden die Proben dann in vollem Umfang wieder aufgenommen und die ehemaligen Liedtexte überarbeitet. Die rumänischen und deutschen Texte wurden zusätzlich mit Strophen in Spanisch und Englisch ergänzt. „Eine Begegnung, die durch Musik Sprach- und Kulturbarrieren überwinden kann - das ist Ziel des Projekts“, ergänzt die Pianistin.

Amy Tarantino-Trafton begleitet den besonderen Hagener Chor. Foto: Privat / William Sheck

Als die Stadtredaktion Amy Tarantino-Trafton 2020 gefragt hat, was sie sich zukünftig von dem Projekt erhofft, äußerte diese den Wunsch nach einem persönlichen Treffen der Mitglieder und, dass diese wieder gemeinsam Musizieren können. Nun sagt sie: „Das war nicht nur meine Hoffnung, sondern die Hoffnung aller, die daran teilgenommen haben. Jetzt sind wir endlich so weit, dass wir diesen Wunsch erfüllen können“.

Denn auch alle ehemaligen Teilnehmer sind zum gemeinsamen Spaziergang eingeladen. „Musizieren kann Menschen zusammenbringen, ihre emotionalen Bedürfnisse befriedigen und Interesse an weiteren Kulturangeboten wecken“, so die Leiterin des Projekts weiter.

Zusammenarbeit vieler Initiativen

Der Chor besteht durch die Zusammenarbeit des Montessori Campus Westfalia, der Hagener Roma-Gemeinschaft, des Pelmke Chors aus Wehringhausen und des Philharmonischen Chors Hagen. Zudem wird das Projekt vom Rotary Club Hagen unterstützt. Am 9. Dezember wird zunächst ein musikalischer Spaziergang angeboten, der um 14.30 Uhr an der Johanniskirche startet. Der Spaziergang endet um 15 Uhr bei einem abschließenden Auftritt in der Volme Galerie.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen