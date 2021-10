Mein Hagen Hagener Politiker können Koalition in Eckkneipe aushandeln

Hagen. Welche Koalition ist die beste für Hagen? Bei einer Ampel wäre die Stadt dreimal in der Regierung vertreten. Ein „Mein Hagen“ von Jens Stubbe.

Wer denn nun die Wahlsieger sind – über diese Frage wird im fernen Berlin ja noch gestritten. In Hagen ist die Lage hingegen glasklar: Jene drei Kandidaten, die künftig für unsere Stadt im Deutschen Bundestag sitzen, dürfen sich gewiss als Gewinner fühlen.

Christian Nienhaus (CDU) hat sich zwar auch auf den Weg nach Berlin gemacht. Allerdings nicht, um bei der Krisenbewältigung in der gebeutelten Unionsfraktion mitzumischen, sondern um fortan wieder an der Spitze die Geschicke des Axel-Springer-Verlags zu lenken.

Politischer Paukenschlag am Montag

Dabei hat der gescheiterte Unionskandidat die Woche mit einem politischen Paukenschlag eröffnet. Nienhaus forderte als einer der ersten bereits am Montagabend gegenüber dieser Zeitung den Rücktritt des Spitzenkandidaten und Parteivorsitzenden Armin Laschet.

Nachgekommen ist der Kanzlerkandidat, der das hochwassergeplagte Hagen gleich zweimal im Wahlkampf heimsuchte, der Aufforderung nicht. Andere zögern und zaudern, angesichts des Debakels eine solche Konsequenz einzufordern – zumindest so lange, wie sich noch die Option einer Jamaika-Koalition auftut.

Rekordverdächtige Abgeordnetenzahl

Ob eine solche allerdings das Beste für Hagen wäre. . . Mit Katrin Helling-Plahr (FDP), Janosch Dahmen (Grüne) und Timo Schisanowski (SPD) könnte Hagen drei rekordverdächtige Abgeordnete in einer Regierungskoalition unterbringen. Schaden kann das nicht. Wir nehmen an: Die Drei verhandeln bereits in einer Berliner Eckkneipe über eine Ampelkoalition.

