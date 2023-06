Hagener Polizei stellt Waffe bei Kontrolle am Bahnhof sicher

Diese Gaspistole trug ein Passant am Bahnhof in seinem Blaumann mit sich.

Hagen-Mitte. Eine Schwerpunktkontrolle der Polizei Hagen am Bahnhof und am Bodelschwinghplatz hat zu bemerkenswerten Ergebnissen geführt.

Die Beamten des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei haben im Rahmen von Personenkontrollen am Montag ein besonders waches Auge auf die Bereiche rund um den Hauptbahnhof sowie den Bodelschwinghplatz gelegt.

Mit durchaus bemerkenswerten Ergebnissen: So kontrollierten die Polizisten gegen 9.50 Uhr am Hauptbahnhof einen 50-jährigen Hagener. Dieser räumte sofort ein, eine Schusswaffe mit sich zu führen. Bei seiner Durchsuchung konnte tatsächlich eine Waffe entdeckt werden. Die Gaspistole befand sich griffbereit in der Brusttasche seines Blaumanns. Der Mann erklärte, dass er gewusst habe, dass das Führen einer solchen Waffe verboten sei, entsprechend wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Waffe beschlagnahmt.

Drogen beschlagnahmt

Wenig später kontrollierte das Team des Schwerpunktdienstes zwei Personen im Alter von 33 und 39 Jahren. Der 33-jährige Frankfurter führte einen halben Joint und der 39-jährige Hagener eine Valium-Tablette mit sich. Beides wurde beschlagnahmt und ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet. Auch ein 27-jähriger Hagener fiel wenig später in das Fahndungsraster der Beamten. Er hatte einen Grinder mit Cannabis sowie ein Einhandmesser bei sich. Das Rauschgift und die Waffe wurden beschlagnahmt. Die Polizisten legten zudem eine Ordnungswidrigkeiten- und eine Strafanzeige vor.

Am Bodelschwinghplatz verhielt sich nachmittags eine Person auffällig an der dortigen Bushaltestelle. Der Mann wurde kontrolliert und in den polizeilichen Informationssystemen abgefragt. Dabei stellte sich heraus, dass die Person zur Fahndung ausgeschrieben war.

