Hagener Rat beschließt: Tagesklinik statt Schlittenwiese

Hagen. Auf der Schlittenwiese am Quambusch soll eine kinder- und jugendpsychiatrische Tagesklinik entstehen – gegen das Votum der Hasper.

Der Rat der Stadt Hagen hat gegen die Stimmen von SPD und Hagen Aktiv endgültig grünes Licht für den Bau einer kinder- und jugendpsychiatrischen Tagesklinik auf der Quambusch-Schlittenwiese im Schatten der Friedrich-Harkort-Grundschule an der Twittingstraße gegeben. Damit hat sich das Gremium gegen ein anderslautendes Votum der Bezirksvertretung Haspe hinweggesetzt. Die Stadtbezirkspolitiker hatten sich zwar grundsätzlich für die so wichtige und dringend benötigte Einrichtung des Gemeinschaftskrankenhauses in Herdecke ausgesprochen, aber als Alternativstandort den ungenutzten Quambusch-Sportplatz vorgeschlagen.

Allerdings gibt es für dieses Areal, auf dem eigentlich Wohnbebauung entstehen soll, zurzeit kein gültiges Baurecht. Und genau dieses Kriterium ist wesentliche Grundvoraussetzung dafür, dass die ebenfalls für Hagen zuständige kinderpsychiatrische Klinik aus Herdecke überhaupt Fördergelder abgreifen kann. „Der Sportplatz hat einfach nicht die Reife“, unterstrich der für Gesundheitsfragen verantwortliche Dezernent Sebastian Arlt und un­terstrich, dass es an der grundsätzlichen Notwendigkeit des Millionenprojektes keinen Zweifel gebe.

Politik vermisst Alternativideen

Der Hasper Bezirksbürgermeister Horst Wisotzki formulierte vor dem Rat noch einmal die wesentlichen Bedenken der Stadtteilpolitiker: weniger Ausbauoptionen für die Grundschule, Zubauen einer Luftschneise, Verlust von Grün- und Spielflächen sowie ein drohender Verkehrs- und Parkkollaps. Zudem äußerten Michael Gronwald (Hagen Aktiv) und Dietmar Thieser (SPD) erhebliche Zweifel, dass es in ganz Hagen kein anderes Grundstück für diese Einrichtung gebe.

Auslastung von 99,8 Prozent macht den hohen Bedarf deutlich Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke (GKH) möchte in Haspe mit Hilfe von Fördermitteln eine kinder- und jugendpsychiatrische Tagesklinik mit Institutsambulanz errichten, um künftig die kindermedizinische Versorgung in Hagen sicherstellen zu können. Die Zahl der niedergelassenen Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Stadt ist deutlich zu gering, während der Bedarf stetig steigt. Mit einer solchen Einrichtung soll die wohnortnahe Versorgung deutlich verbessert und eine klassische Versorgungslücke geschlossen werden. Grundsätzlich ist das Team um Prof. Oliver Fricke (Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Kinderneurologie) für die medizinische Versorgung in diesem Segment in Hagen sowie im gesamten EN-Kreis verantwortlich. Das Land hat jetzt in seinem regionalen Planungskonzept entschieden, das bestehende Herdecker Angebot mit bereits 64 vollstationären und sechs tagesklinischen Plätzen in Hagen um 18 Plätze für Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren zu erweitern. In der Institutsambulanz sollen Jugendliche bis 18 Jahren begleitet werden. Parallel ist der Aufbau einer stationsäquivalenten Behandlung geplant: Diese umfasst eine Krankenhausbehandlung im häuslichen Umfeld durch mobile Behandlungsteams, um stationäre Aufenthalte zu vermeiden. Angesichts der Corona-Auswirkungen auf Familien sowie das Miteinander der jüngeren Generation prognostizieren Fachleute bereits einen starken Zuwachs von psychiatrischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Derzeit liegt die Auslastung der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Herdecke bereits bei 99,8 Prozent.

„Der Vorhabenträger ist auf dem Quambusch nicht erwünscht“, unterstrich Thieser unter Berufung auf zahlreiche Anwohnergespräche. „Ich kann außerparlamentarischen Widerstand nicht ausschließen“, erwartet er eine juristische Überprüfung der Entscheidung durch die Bürger. „Ich will doch auf dem Quambusch keinen Krieg“, warnte auch Bezirksbürgermeister Wisotzki davor, den Bürgerwillen zu ignorieren.

Derweil erinnerte CDU-Ratsherr Detlef Reinke daran, dass sowohl im Jugendhilfe- als auch im Sozialausschuss es einstimmige Voten zugunsten der Tagesklinik gegeben habe. Der entsprechende Bedarf wurde auch von SPD-Ratsfrau Anja Engelhardt nicht bestritten, allerdings räumte sie ein: „Der Bauort kann im Jugendhilfeausschuss kein Thema sein – wir sollten nichts unterlassen, einen geeigneteren Standort ausfindig zu machen.“

Keine Kaltluftschneise

Der sei mit der Schlittenwiese am Quambusch bereits gefunden, unterstrich derweil Barbara Hammerschmidt, Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung: „Das Projekt ist städtebaulich vertretbar und fachlich machbar“, bestritt sie zudem, dass es sich bei dem Standort angesichts der angrenzenden Wohnbebauung um eine Kaltluftschneise handele. Eine Einschätzung, die angesichts des drohenden Fördermittelverlustes und des dadurch entstehenden Entscheidungsdrucks letztlich zu einem klaren Mehrheitsvotum führte.

