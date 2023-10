Hagener Regulierungswut abseits der Lebenswirklichkeit

Haspe. Vor einer gewissen Überregulierung bei der Ausfahrt an den Tankstellen in Hagen-Haspe warnt Martin Weiske.

13. Juli – an diesem Sommerabend schockt der Tod eines Motorradfahrers die Stadt. An der Shell-Tankstelle in Haspe an der Enneper Straße hat eine junge Frau beim Linksabbiegen das Zweirad übersehen, so dass der 20-Jährige frontal in das Auto knallt und wenig später im Krankenhaus verstirbt.

Grund genug für die Hagen-Aktiv-Vertreter in der Bezirksvertretung Haspe, die Abbiege-Regelung sowohl an dem Unfallort als auch an der Jet-Tankstelle an der Berliner Straße zu hinterfragen: Soll man an der Hauptverkehrsachse auch künftig über jeweils zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung hinweg links abbiegen dürfen?

Ja, meinen zumindest Stadt und Polizei. An beiden Punkten seien die Sichtverhältnisse optimal, der Blick weder durch Kurven, Bäume, Bauten oder Parker eingeschränkt. Der tragische Unfall sei ausschließlich auf menschliches Versagen zurückzuführen.

Argumente, die die Hasper Politik nicht gelten lassen möchte und daher einfordert, eine Rechtsabbiegevorschrift zu erlassen – ähnlich wie an der Shell-Tankstelle an der Einmündung Rehstraße.

Aber auch dort funktioniert dieses Gebot nur am 32. Dezember. Niemand biegt in die Gegenrichtung ab, um dann in einem umständlichen oder gar waghalsigen Wendemanöver wieder umzukehren. Alles andere bleibt lebens- und somit wirklichkeitsfremd.

