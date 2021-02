Hagener Sängerin Ilaria Di Nieri eine Runde weiter bei DSDS

Hagen. Gute Performance der Hagenerin Ilaria Di Nieri. Bei „Deutschland sucht den Superstar“ hat sie erneut die nächste Runde erreicht.

laria Di Nieri aus Hagen ist erneut eine Runde weiter in der bekannten RTL-Show ,,Deutschland sucht den Superstar“. Auf Mykonos sang die 24-jährige Friseurin aus der Volmestadt mit ihrer Gruppe den Song „What a Feeling“. ,,Wir hatten nicht so viel Zeit zum Üben“, erklärte die Hagenerin kurz vor ihrem Auftritt im Auslandsrecall. Zuvor hatte es Streit in ihrer Gruppe gegeben, wer welchen Part des Liedes singt. Die 24-Jährige hatte am Ende nur einen kurzen Moment, um zu überzeugen. Juror Mike Singer nach dem Auftritt: ,,Ilaria du hast am besten gesungen.“ Chef-Juror Dieter Bohlen ergänzte: ,,Da war Gefühl drin, da war eine schöne Stimme drin, du warst am fehlerlosesten.“ Mit den 22 übrigen Kandidaten kämpft die Hagenerin jetzt weiter um den Einzug in die Live-Shows und um den Titel des nächsten Superstars. Weiter geht es am kommenden Samstag um 20.15 Uhr.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!