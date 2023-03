Hagener schlägt und würgt seine Lebensgefährtin

Eilpe. In Hagen-Eilpe musste bei einem häuslichen Streit die Polizei eingreifen. Es gab eine Strafanzeige gegen den Mann.

Ein Mann muss sich in Hagen-Eilpe zumindest für eine Übergangszeit eine neue Bleibe suchen, weil er nach einem gewalttätigen Streit mit seiner Partnerin am Montag von der Polizei der Wohnung verwiesen wurde.

Die Hagenerin gab gegenüber den Beamten an, mit dem 28-Jährigen in einen Streit geraten zu sein, als er ihr plötzlich zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen habe. Anschließend habe er sie noch am Hals gepackt und gewürgt. Als sie laut anfing zu schreien, habe ihr Lebensgefährte von ihr abgelassen. In der Vergangenheit sei der 28-Jährige bereits mehrfach handgreiflich geworden.

Nachbarin greift beherzt ein

Eine Nachbarin war durch die Lautstärke auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden. Da sie sich Sorgen machte, habe sie geklingelt. Anschließend nahm sie die Hagenerin mit in ihre Wohnung. Der Mann gab gegenüber den Polizeibeamten an, seine Freundin nicht körperlich angegriffen zu haben. Die Auseinandersetzung habe sich auf einen verbalen Streit beschränkt. Er erhielt eine Wohnungsverweisung sowie ein zehntägiges Rückkehrverbot. Zudem erstatteten die Polizisten eine Strafanzeige.

