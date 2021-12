Hagener schwer am Hals verletzt: Mordkommission bei Polizei

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der an Heiligabend in einer Kneipe in Gevelsberg einen Mann aus Hagen schwer verletzt hat.

Hagen/Gevelsberg. Ein Mann aus Hagen erleidet bei einem Streit in Gevelsberg eine Schnittwunde am Hals. Eine Mordkommission bei der Polizei ermittelt.

An Heiligabend ist ein Mann aus Hagen in Gevelsberg bei einem Streit von einem Unbekannten schwer verletzt. Der 43-Jährige erlitt eine Schnittwunde am Hals und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Eine Mordkommission ermittelt.

Der Hagener hatte am Freitagabend gegen 22.45 Uhr mit mehreren anderen Personen eine Gaststätte an der Hagener Straße besucht. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es in der Kneipe mit einer bisher unbekannten Person zu einem Streit gekommen sein. Dieser setzte sich später vor der Gaststätte fort. Grund und Auslöser des Streits sind unklar.

43-Jähriger schwer am Hals verletzt

Während des Streits griff der unbekannte Täter plötzlich an. Das 43-jährige Opfer wurde von seinem Kontrahenten mit einem unbekannten Gegenstand am Hals verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete darauf zu Fuß in Richtung Hagen.

+++ Lesen Sie auch: Polizist an Heiligabend verletzt +++

Das Opfer erlitt eine Schnittwunde am Hals und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Mordkommission bei Polizei Hagen

Eine Mordkommission des bei der Polizei Hagen wurde eingerichtet. Nach dem flüchtigen Tatverdächtigen wird derzeit gefahndet.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen