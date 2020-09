Politik Hagener Stadtrat tagt am Donnerstag in Karl-Adam-Turnhalle

Hagen. Die Pandemie bringt es mit sich: Aus Sicherheitsgründen tagt der Hagener Stadtrat am Donnerstag nicht im Rathaus, sondern in Vorhalle.

Die nächste Sitzung des Rates der Stadt Hagen findet am Donnerstag, 1. Oktober, um 14 Uhr in der Karl-Adam-Sporthalle in Vorhalle statt. Nach den Ehrungen langjähriger Ratsmitglieder haben Bürger wieder die Möglichkeit, ihre Fragen in der Einwohnerfragestunde zu stellen. Aufgrund der räumlichen Kapazitäten ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

Die Sporthalle steht von Mittwoch, 30. September, bis Freitag, 2. Oktober, um 14 Uhr nicht für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung. Grund sind umfangreiche Umbauarbeiten und Vorbereitungen, damit der Rat tagen kann.

Räumliche Alternativen, um die Sitzung des Gremiums unter Berücksichtigung der Corona-Vorschriften abzuhalten, stehen an diesem Tag nicht zur Verfügung. Eine entsprechende Information an die betroffenen Schulen und Vereine ist bereits vor Wochen erfolgt.