Hagener Stiftung gibt 600.000 Euro für Projektförderung aus

Die Georg-Kraus-Stiftung unterstützt auch ein Ausbildungsprojekt in Nepal.

Hagen. Die Georg-Kraus-Stiftung unterstützt weltweit Projekte, engagiert sich aber auch vor Ort, u.a. in Hagen-Haspe in einer Villa für Demenzkranke.

Die Georg-Kraus-Stiftung mit Sitz in Hagen hat ihren Jahresbericht 2020 erstellt, der das Bild eines ganz normalen Jahres, wie die Stiftung es in der Vergangenheit immer wieder erlebt hat, vermittelt. Die zur Verfügung stehenden Mittel stammen aus der Gewinnausschüttung des Reiseveranstalters Wikinger Reisen, aus Mieteinnahmen und aus Spenden.

Die Stiftung hat 2020 fast 600.000 Euro für Projektförderungen auszugeben, davon über 300.000 Euro für Projekte im globalen Süden. Jedoch hat die Corona-Pandemie die Stiftung zu einer Reihe von Anpassungen gezwungen. Seit dem Zusammenbruch des Reisemarktes sind keine Erträge mehr aus der Firmenbeteiligung an Wikinger Reisen an die Stiftung geflossen. So gilt es die Kosten der Stiftung zu reduzieren und die zur Verfügung stehenden Mittel zu strecken.

Mit Hilfe von Spenden und durch die Auflösung von freien Rücklagen soll eine ausreichende Projektfinanzierung in der Entwicklungszusammenarbeit sichergestellt werden.

Weiterhin bleibt der Grundsatz erhalten, dass alle Spenden zu hundert Prozent in die Projekte, u.a. in Afrika, Asien und Lateinamerika, fließen.

Stiftung ist auch in Hagen aktiv

Auch in Hagen ist die Stiftung aktiv. Durch eine Zustiftung hat sie die ehemalige Villa Eversbusch an der Berliner Straße in Haspe erworben. Der Umbau schreitet voran und soll bis zum Beginn des Jahres 2022 fertiggestellt werden. Die Baumaßnahmen verzögern sich jedoch, da es Engpässe bei den Handwerksleistungen und bei der Materialbeschaffung gibt.

Der Jahresbericht ist im Internet unter www.georg-kraus-stiftung.de/stiftung/jahresberichte/ abrufbar. Damit erfüllt die Georg-Kraus-Stiftung ihre selbst gestellten Ansprüche auf Offenheit und Transparenz.

