Hagener Taxifahrer schlägt Fahrgast (80) ins Gesicht

Wehringhausen. Die Polizei sucht Zeugen für den Übergriff eines Hagener Taxifahrers auf einen Fahrgast. Wer kann helfen?

Ein bislang unbekannter Taxifahrer hat nach Angaben der Polizei Hagen am Donnerstagmorgen in der Grünstraße in Wehringhausen einen Rentner ins Gesicht geschlagen. Der 80-Jährige hatte gegen 7.50 Uhr ein Taxi zu seiner Wohnanschrift gerufen, um sich im Krankenhaus behandeln zu lassen. Das Taxi sei rund 25 Minuten zu spät gewesen, deshalb sei es bereits auf der Fahrt zum Krankenhaus zu einer Diskussion zwischen dem Fahrer und dem Hagener gekommen.

Aggressiver Übergriff

Vor dem AKH sei der Taxifahrer dann immer aggressiver geworden, im weiteren Verlauf schlug er dem 80-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der unbekannte Mietchauffeur ist etwa 55 bis 60 Jahre alt, kräftig, hat graue kurze Haare und trug ein blaues Shirt sowie eine blaue Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde bereits gefertigt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

