Das Theater Hagen will am 12. Juni erstmals wieder seine Pforten öffnen.

Kultur Hagener Theater öffnet am 12. Juni wieder

Hagen. Die Corona-Zwangspause soll beendet werden - das Theater Hagen will am 12. Juni wieder an den Start gehen.

Das Theater Hagen plant, am Samstag, 12. Juni, nach der Corona-Zwangspause wieder seine Pforten zu öffnen. Für alle Besucher gilt: Sie müssen genesen, doppelt geimpft oder getestet sein.

168 Besuchern wird Einlass ins Große Haus gewährt; Abstands- und Hygienevorschriften müssen beachtet werden. Im jungen Theater Lutz dürfen maximal 40 Zuschauer Platz nehmen.

Am Samstag, 12. Juni, um 19.30 Uhr steht die Premiere „Der Liebestrank“ auf dem Spielplan im Großen Haus, am Sonntag, 13. Juni, wird um 15 Uhr im Lutz die Premiere „Stadt der Kinder“ gezeigt. Auf der Hauptbühne geht es dann um 18 Uhr weiter mit der Premiere „Winterreise - Der ganze Zyklus“.

Die Theaterkasse öffnet am Freitag, 4. Juni, von 10 bis 19 Uhr, sowie am Samstag, 5. Juni, von 10 bis 15 Uhr. Reservierungen sind möglich an der Theaterkasse, telefonisch unter der Rufnummer 02331 207-3218 oder online über das Reservierungsformular.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen