Hagener Tipps: Blaulicht-Tag, Elbers live und Feuerwehrfest

Gute Veranstaltungen finden am Wochenende in Hagen statt. Auf dem Höing, bei Elbers und in Eppenhausen. Ein Überblick.

Retter und Helfer stehen am Sonntag, 27. August, im Mittelpunkt auf dem Otto-Ackermann-Platz in Hagen. Die Helfer der Polizei, der Feuerwehr, den Rettungs- und Hilfsdiensten und dem Katastrophenschutz – ihnen gebührt der Blaulicht-Tag von 11 bis 17 Uhr. Ob Live-Vorführungen diverser Einsatzfahrzeuge oder die Demonstrationen der Polizeihunde- und Rettungshundestaffeln oder einfach nur das „Meet and Greet“ mit den stillen Helden Hagens, dies alles wird auf dem Höing geboten.

Polizei, Zoll und Feuerwehr stellen sich zudem als Ausbilder und Arbeitgeber vor. Die Hilfsorganisationen zeigen, weswegen sich ein ehrenamtliches Engagement im Dienst der Mitmenschen so lohnt. Besonderes Highlight für technisch Interessierte dürfte zudem die Ausstellung US-amerikanischer Polizeifahrzeuge sein.

Am Freitag und Samstag, 25. und 26. August, heißt es auf dem Elbersgelände in der Hagener Innenstadt „Elbers live!“.

Betitelt ist die Veranstaltung mit „Zwei Tage Live-Musik, umsonst und draußen“. Am Freitag ab 20 Uhr tritt die Live-Band „4 Music Night“ auf, am Samstagabend rockt „Groove Delights“ die auf dem Areal aufgebaute Bühne. Klingt nach netten Open-Air-Events, oder?

Zur gleichen Zeit geht’s an der Haßleyer Straße schön zünftig zu, da findet nämlich das Feuerwehrfest der Löschgruppe Eppenhausen statt, und die Organisatoren versprechen „Hier brennt die Luft“.

Am Freitag ab 18.30 Uhr gibt’s vor dem Feuerwehrgerätehaus Reibekuchen und Deftiges vom Grill. Etwas später, ab etwa 20 Uhr, legt Party-DJ Guido Klein Musik auf, und die mobile Cocktailbar wird eröffnet. Am zweiten Veranstaltungstag, also am Samstag, 26. August, startet das zünftige Fest bereits um 14 Uhr, am Abend (ab 19 Uhr) tritt dann die Liveband „X-Ilewn“ auf.

