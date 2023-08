Hagener über den Verkehr: „Hagen verkommt zur Stau-Stadt“

Hagen. Die Fahrrad- und Busspuren in der Körnerstraße und am Bahnhof sorgen bei vielen Hagenern für Unmut. Einige Stimmen zum Verkehr in der Stadt:

Die Redaktion hat Leserinnen und Leser gefragt, wie sie über das tägliche Verkehrschaos auf der Körnerstraße in Hagens Mitte denken. Einige ausgewählte Antworten:

Nadja Rafflenbeul: „Es sind ja tatsächlich sehr wenige Radfahrer, die die Spuren nutzen und das Ganze für gut befinden. Die Meisten haben nun mal nicht die Möglichkeit, auf das Rad/den Bus umzusteigen, wenn sie zur Arbeit müssen. Das hat nichts mit Wollen zu tun, es funktioniert in den meisten Fällen einfach nicht.“

„Kein Wunder, dass Menschen aus anderen Städten Hagen meiden“

Kai Hagemann: „Ist nicht nur dort. Fängt an der Eckeseyerstr. an, geht weiter bis Altenhagenerstr, Landgericht, Graf-von-Galen-Ring. Und das, weil die Verwaltung dies absichtlich so gewollt hat. Kein Wunder, dass Menschen aus anderen Städten die Stadt Hagen meiden. Dazu kaum noch Parkplätze. Hagen verkommt zu einer Stau-Stadt aufgrund von Fahrrädern.“

Patrick Lausen: „Die Anzahl an Personen in den Autos auf dem Foto füllt nicht mal einen viertel Bus. Also worüber diskutieren wir hier? Die Kombination von Bus und Radspur klappt derzeit noch gut, weil der Radverkehrsanteil noch nicht so hoch ist. Wenn er steigt, was zu begrüßen ist, muss irgendwann über Alternativen nachgedacht werden. Die Frage ist eher: Wie viele Autos müssen da wirklich durch oder nehmen es nur als Abkürzung? Durchgangsverkehr sollte dort eigentlich nicht sein.“

Besonders im Berufsverkehr bilden sich lange Staus in der Körnerstraße und rund um den Bahnhof. Foto: Laura Handke / WP

„Mit dem Bus kommt man gut durch“

Wencke Kaup: „Ich stehe gar nicht im Stau, da ich mit dem Bus fahre. Ich komme immer gut durch. Außer die Karren halten die Kreuzung am Volkspark nicht frei und der Bus muss länger dort als Rechtsabbieger warten.“

Kar Ina: „Vor diesem ganzen Bus- und Fahrradspurwahnsinn, war ich innerhalb von 5 Minuten von Altenhagen am AKH. Zum Glück habe ich den Job gewechselt und kann nun zu Fuß zur Arbeit! Die Kids hatten die Tage einen Ausflug von der Schule und Treffpunkt war der Stadtgarten. Sage und schreibe 35 Minuten braucht man jetzt für die gleiche Strecke, es ist einfach nur noch eine Zumutung!“

„Fahrradstraße würde Chaos komplett machen“

Julian Schmidt: „Ich finde die Radspuren super in Hagen. Ich nutze sie fast täglich um zur Arbeit zu fahren und zurück. Bin schneller als alle anderen die in ihrem Auto sitzen. Und man bewegt sich.“

Es Ra: „Als Anwohner kann ich sagen, dass es einfach nur ätzend ist. Und besonders umweltschonend ist das auch nicht, aber hey Hauptsache die Busse und die Fahrräder kommen durch. Aber das man vielleicht außerhalb von Hagen arbeiten geht und deshalb an sein Auto gebunden ist, interessiert keinen.“

Andrea Artzt: „Vor einem halben Jahr war ja auch mal die Rede davon, dass evtl. die Bahnhofstraße zur Fahrradstraße werden soll und somit für Autos zur Einbahnstraße. Das würde dann das Chaos komplett machen.“

