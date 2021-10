Hagener Unternehmen Orthen leistet Beitrag zum Klimaschutz

Durch den Erwarb von CO2-Zertifikaten gleicht die Firma Orthen aus Hagen-Wehringhausen ihre Treibhausgas-Emissionen aus

Hagen. Die Firma Orthopädie und Podologie Orthen in Hagen-Wehringhausen hat sich auch in diesem Jahr wieder als klimapositives Unternehmen aufgestellt. Zum dritten Mal in Folge unterstützt die Firma Entwicklung und Klimaschutz in Nicht-Industrieländern durch den Erwerb von CO2-Zertifikaten zur Kompensation ihrer nicht vermeidbaren Treibhausgas-Emissionen.

Einer von 1000 Unterstützern

Die Wissenschaftlerin Azadeh Farajpour (re.), die auch Botschafterin der Allianz für Entwicklung und Klima ist, hat die Inhaber Beate und Achim Orthen dabei unterstützt. Die Allianz wurde vor knapp drei Jahren von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller ins Leben gerufen und hat mittlerweile über 1000 Unterstützer. Die Firma Orthen war bereits bei der Gründung dabei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen