Hagener Weihnachtsmarkt mit Einzäunung

Die Ausschankbetriebe sollen eingezäunt und an den Tischen­ vor den Ständen soll Regi­strierungspflicht gelten. Dennoch – nach jetzigem Stand findet der Hagener Weihnachtsmarkt statt, wie Dirk Wagner auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Der Veranstalter des Traditions-Events ist selbst Schausteller und begrüßt die klare Aussage von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU).

Die beinhaltet, dass durch die am heutigen Donnerstag, 1. Oktober, in Kraft tretende neue Coronaschutz-Verordnung die Durchführung von Weihnachtsmärkten unter besonderen Auflagen erlaubt ist. Voraussetzungen seien unter anderem eine Zugangssteuerung, ein Hygienekonzept und Namenslisten für Stehtische an Glühweinständen.

Massenansammlungen verhindern

Was Dirk Wagner dazu bewogen hat, auch in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie an den Plänen zur Durchführung des Weihnachtsmarktes festzuhalten? „Wir haben der Hagener Stadtspitze unser Hygienekonzept vorgestellt und es wurde für gut befunden. Jetzt haben wir erneut ein Gespräch mit Vertretern des Ordnungs- und des Gesundheitsamtes geführt und daraufhin nochmal am Konzept gefeilt“, erklärt Wagner. https://www.wp.de/staedte/hagen/den-schaustellern-steht-das-wasser-bis-zum-hals-id230568048.html

Konkret: Jeder Ausschankbetrieb muss für eine Einzäunung sorgen, um Ein- und Ausgang zu regeln und Massenansammlungen zu verhindern. „Das Ordnungsamt leitet unser Konzept jetzt nach Düsseldorf zum NRW-Gesundheitsministerium weiter. Das ist Vorschrift, da es sich um eine Veranstaltung mit mehr als 1000 Besuchern handelt.“

Stehtische erlaubt

Wagner ist erleichtert, dass es laut der neuen Coronaschutz-Verordnung keine durchgehende Maskenpflicht gibt (lediglich beim in der Schlange stehen muss eine Maske getragen werden) und dass auch Stehtische vor Ausschankbetrieben erlaubt sind, „das ist für uns ein positives Signal“.

Außerdem begrüßt er, dass die Verordnung nicht vorschreibt, die Laufrichtung vorzugeben. „Wir müssen die Wege nicht steuern. Vielmehr werden wir die Veranstaltungsfläche entzerren“, verspricht Wagner.

Mitarbeiter müssen Masken tragen In den Buden und hinter den Ständen müssen die V erkäufer eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die Händler können stattdessen aber auch ein Visier tragen oder eine Plexiglasscheibe anbringen. An den Ausschankbetrieben werden die Gäste – genau wie im Restaurant – registriert. Somit wird das Konzept des Hotel- und Gaststättenverbandes umgesetzt.

Heißt: Die Fläche wird durch die Fußgängerzone vom Kaufhof bis zu C&A sowie um die Mittelstraße bis zur Marienstraße vergrößert. Außerdem werden Hotspots aufgelöst. So wird die Eisbar an der Ecke Ebert-Platz/ Kampstraße in die Fußgängerzone ausgelagert und die Flächen vor der Westfalenschänke und der Feuerzangenbowle werden stärker reglementiert.

Gruppen dürfen nur bis zu zehn Personen zusammenstehen

In den neuen Regeln des Gesundheitsministeriums heißt es, dass auch im Freien der Mindestabstand gelte, Gruppen nur bis zu zehn Personen zusammenstehen dürften und bei den Stehtischen darauf zu achten sei, dass eine feste Zuordnung der Stehplätze zu den Tischen erfolgen könne. „Der Weihnachtsmarkt wird anders sein als sonst, aber wir Schausteller sind froh, wenn es keine zweite Corona-Welle gibt und wir starten können“, sagt Wagner. https://www.wp.de/staedte/hagen/nicht-in-feierstimmung-id230568188.html

Apropos Start: Noch überlegen die Schausteller, ob sie den Veranstaltungszeitraum ausdehnen, sprich, den Startschuss bereits am 12. (statt 19.) November geben und als letzten Tag den 30. (statt 23.) Dezember festlegen. Die Zeichen gehen in Richtung Verlängerung, da Wagner zeitnah mit der Werbung (Plakate, Banner, Annoncen) startet und Standgelder aufruft.

Derzeit geht er von 70 Teilnehmern aus, „unsere Stammhändler sitzen wieder mit im Boot“. Dirk Wagner hofft, dass die Teilnehmer zumindest 60 Prozent ihres sonstigen Umsatzes einfahren, „das wäre unter den strengen Auflagen schon gut.“