Wenn am Freitag, 13. März, nach achtjähriger Bauzeit die Eröffnung der Bahnhofshinterfahrung gefeiert wird, können vier unserer Leser als VIP-Gäste an der Zeremonie mit Stadtspitze und Verkehrsminister teilnehmen. Die Stadtredaktion verlost 2 x 2 Eintrittskarten für das Rahmenprogramm inklusive Teilnahme am Oldtimer-Korso am Freitagvormittag. Bis dahin erinnert die Stadtredaktion in einem täglich erscheinenden Countdown an Besonderheiten und Kuriositäten des millionenschweren Mammutprojektes. Zum Auftakt blickt Projektleiter Matthias Hegerding auf die größte Aufgabe seiner beruflichen Karriere zurück.

Extra-Runde mit Oldtimer

Die letzten Restarbeiten sind erledigt – jetzt kann der Verkehr rollen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Doch zunächst zu den VIP-Ticket-Gewinnern: Diese können am Freitagvormittag bei freier Versorgung mit Speisen und Getränken dem Eröffnungsakt im Festzelt auf der Westside beiwohnen. Außerdem erwartet die Ehrengäste als Erinnerungssouvenir ein putziges Maskottchen. Im Anschluss können sie sich vor der Freigabe für den öffentlichen Straßenverkehr noch auf eine Extra-Runde mit einem Oldtimer über die neue Straße freuen.

Allerdings müssen die Interessenten vorab eine klassische Schätzfrage beantworten: Wie viele Ampelmasten wurden an der 1,6 km langen Trasse der Bahnhofshinterfahrung insgesamt aufgestellt?

Wer die zweistellige Zahl errät oder am nächsten am Ergebnis dran ist, darf auf die VIP-Tickets hoffen. Bei mehreren richtigen Antworten entscheidet das Los.

Strecke an diesem Sonntag begehbar

Nehmen Sie ab Samstag, 7. März, 8 Uhr online unter westside an unserer Verlosung teil oder schicken Sie uns ein Fax an 917-4188. Bitte vergessen Sie nicht, das Stichwort „Westside“ und Ihre Telefonnummer anzugeben. Die Gewinner werden ab Dienstag telefonisch von uns benachrichtigt. Bitte bedenken Sie bei Ihrer Gewinnspielteilnahme, dass es sich um eine Vormittagsveranstaltung handelt.

Wer die korrekte Gewinnspiel-Antwort exakt ermitteln möchte, hat dazu am Sonntag, 8. März, Gelegenheit: Von 11 bis 16 Uhr können alle interessierten Hagener bereits vor der offiziellen Eröffnung schon einmal die neue Strecke begehen oder mit dem Fahrrad austesten.

Motorisierte Fahrzeuge sind am Sonntag nicht zugelassen. Wer die Bahnhofshinterfahrung mit dem Auto ansteuert, muss sich im Umfeld einen Parkplatz suchen. Der Zugang an der Eckeseyer sowie an der Kuhlestraße wird von einem Sicherheitsdienst geregelt.