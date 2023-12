10.12.2023; Hagen; Benefiz-Auktion der Stadtredaktion Hagen in der Stadthalle Hagen; Versteigerung; HAGEN WP-AKTION; WP-Weihnachtsaktion

WP-Weihnachtsauktion Hagener zeigen sich bei Benefiz-Auktion in Spendierlaune

Hagen Tolles Ergebnis: Familienunterstützender Dienst der Caritas kann sich nach Versteigerung in der Stadthalle über den fünfstelligen Erlös freuen.

Die magische fünfstellige Schwelle ist genommen: Insgesamt 13.300 Euro hat die Benefiz-Auktion im Rahmen der WP-Weihnachtsaktion am Sonntag in der Stadthalle ergeben – dieser Betrag wandert gemeinsam mit den vielen anderen Beträgen der Hagener auf das Konto des Familienunterstützenden Dienstes (FUD) des Caritasverbandes Hagen. Das dortige Team um Julia Koslowski unterstützt Familien mit behinderten Kindern und versucht, diesen abseits ihrer herausfordernden Verantwortung Freiräume zum Genießen zu bescheren. Eine nicht bloß wichtige, sondern vor allem unterstützenswerte Aufgabe, wie die etwa 300 mitbietenden Besucher in der Stadthalle gerne unterstrichen.

Ein kongeniales Duo: WP-Redakteurin Yvonne Hinz und Moderator Sven Söhnchen wussten immer wieder launig, die Besucher zum Geldausgeben zu verführen. Foto: Alex Talash / Hagen

Das Team um Stadthallen-Chef Volker Wolf, der die gute Stube der Stadt wieder kostenfrei für den guten Zweck bereitgestellt hatte, musste über Nacht kräftig anpacken, um die Spuren des Extrabreit-Konzertes vom Vorabend zu beseitigen und den großen Saal für die Auktion herzurichten. Moderator Sven Söhnchen, der wenige Stunden zuvor noch als Gast im Publikum bei den „Breiten“ ordentlich mitgesungen hatte, brauchte ein paar Minuten, um stimmlich in Form zu kommen.

Um den Wiedererkennungswert nach der Premiere im Vorjahr zu erhöhen, hatte der allseits bekannte Hagener auf den Dresscode des Vorjahres – schwarzer Anzug, weißes Hemd und rote Schuhe – zurückgegriffen. Das güldene Halstuch unterstrich zudem seine Goldstück-Qualitäten beim Öffnen der Brieftaschen. Ein Talent, bei dem ihm WP-Redakteurin Yvonne Hinz, die das Event über Wochen mit ihrem Elan erneut zu einem Erfolg führte, als Co-Moderatorin keinen Deut nachstand.

Tolle Unterstützung für die gute Sache

Die Liste der gespendeten Präsente aus der Hagener Händler- und Gastroszene, die sich im Vorfeld beim Bereitstellen der Auktionsstücke wieder einmal nicht knauserig gezeigt hatte, kam mal originell, mal verlockend, aber auch schon mal schräg und erst auf den zweiten Blick verführerisch daher. Doch Söhnchen, der sowohl als Rosenmontagszug-Moderator als auch bei Lesungen es versteht, den rechten Ton zu treffen, gelang es durch direkte Ansprache, mit seinem gelegentlich losen, oft launigen, auch mal uncharmanten aber stets schmeichelndem Mundwerk, die Gebote in die Höhe zu schrauben. Wellness-Gutscheine, Golf-Schnupperkurse, Bommelmützen, Autorennbahnen, Brau-Seminare, Handpuppen, Plüsch-Ponys in Lebensgröße, Trecking-Rucksäcke, Geschmeide, Tanz-Kurse, Edelweine und Fußpflege-Behandlungen wechselten sich mit jeder Menge Kulinarik-Gutscheinen, Solar-Therapien und garantiert abwaschbaren Nippel-Erotik-Kissen mit latexartigem Bezug ab.

Etwa 300 Besucher verfolgten am Sonntag die Auktionsmatinee in der Hagener Stadthalle, die den großen Saal extra zur Verfügung gestellt hatte. Foto: Alex Talash / Hagen

Zugleich brachte die Auktionsmatinee auch Gruppen zusammen, die sich sonst wohl kaum begegnen würden. So treffen Caritas-Vorstand Rolf Niewöhner und Karnevals-Prinz Detlef II. mit seiner Lieblichkeit Simone II. nicht bloß in Zehner-Gruppen bald beim Sektempfang des Oberbürgermeisters beim Big-Band-Auftritt der Bundeswehr aufeinander, sondern haben sich zugleich für den Rosensonntagszug in Boele verabredet – der Narrenregent als Tollität und der Wohlfahrtsverbandschef mit eigener Jeckengruppe im Zug.

Erst die Ohren spitzen, dann die Hand heben: Yvonne Hinz und Sven Söhnchen gelang es über zwei Stunden, das Publikum immer wieder zum Bieten zu verführen. Foto: Alex Talash

Immer wieder bewiesen die Gäste der Auktion, dass es ihnen nicht bloß um das schnelle Schnäppchen, sondern auch um die ehrenwerte Arbeit des Familienunterstützenden Dienstes ging: So blieb es kein Einzelfall, dass Architekt Erwin Sommer einen 50-Euro-Gutschein für 60 Euro ergatterte – er hatte den eigentlichen Sinn der Veranstaltung, nämlich den guten Zweck, wahrlich verinnerlicht. Andere erduldeten es wiederum fatalistisch, dass Söhnchen – es kann sich natürlich nur um einen Hörfehler gehandelt haben – bei einem 115-Euro-Gebot mit 150 Euro zur Kasse bat. In solch gelöster Stimmung kommt dann auch schon mal ein Zehn-Liter-Fass Bier in Trippelschritten für 56 Euro unter den Hammer.

Höchsterlös für Becking-Kunst

Deutlich tiefer griff der aktuelle Grünen-Fraktionschef Jörg Fritzsche in die Tasche, als ein Spießbraten-Essen bei Café Halle offeriert wurde. Hier hatte Söhnchen zuvor aus seinem persönlichen kulinarischen Erfahrungsschatz berichtet, sodass dem Auditorium schon vom Zuhören das Wasser im Munde zusammenlief. Der Grünen-Frontmann konnte letztlich nicht widerstehen und wird jetzt der Veganer-Fraktion in seinen Reihen erklären müssen, warum er ausgerechnet hier nicht „Nein“ sagen konnte.

Ein solides Gebot braucht einen gestärkten Magen - auch die Einnahmen aus den Gastro-Angeboten kommen der guten Sache zugute. Foto: Alex Talash

Das Höchstgebot des Tages erzielte traditionell das Horst-Becking-Gemälde „In warmer Sommerluft“, das durch „Bild und Rahmen Möller“ noch aufwändig in Szene gesetzt worden war: Martin Dorn aus Wehringhausen hob als letzter Bieter bei 2500 Euro die Hand für das Werk – nicht das erste in seiner heimischen Sammlung. „Wir mögen diese lebensbejahende Kunst“, zeigte sich Dorn von seiner Neuanschaffung begeistert. „Und ich bin sicher, dass auch meine Frau sich freut“, machte er sich nach diesem Invest prompt auf den Heimweg.

Neugierige Blicke beim Schnäppchenmarkt: Schon vor der eigentlichen Auktion ließen sich hier manche Nettigkeiten erwerben. Foto: Alex Talash / Hagen

Schon vor der eigentlichen Auktion waren an den Schnäppchentischen kleine Verlockungen wie Frühstücksbrettchen, Star-Wars-Devotionalien, Fast-Food-Gutscheine und natürlich reichlich Schmökerware für insgesamt 1100 Euro über die Verkaufstische gegangen. Ein solider Start, der gemeinsam mit den Gastro-Erlösen das Fundament für ein tolles Gesamtergebnis legte.

