Castingshow Hagenerin (24) zieht bei DSDS in die nächste Runde ein

Hagen. Erst bekam sie die Goldene CD - und auch jetzt kommt sie weiter. Ilaria Di Nieri aus Hagen schafft es bei der RTL-Show in den Auslandsrecall.

Erst bekam sie von der Jury die „Goldene CD“ und kam direkt zwei Runden weiter – und auch dieses Mal wurde die Hagenerin Ilaria Di Nieri (24) mit Lob überschüttet. DSDS-Jury-Mitglied Mike Singer betonte: „Du hast meine Goldene CD bekommen - und das nicht ohne Grund, du hast das richtig, richtig gut gemacht“, fand er deutliche Worte für den Auftritt der Hagener Friseurin, die mit zwei Mitstreiterinnen das Lied „Because of You“ von Sängerin Kelly Clarkson sang und sie gemeinsam mit Chef-Juror Dieter Bohlen und Sängerin Maite Kelly weiter in die nächste Runde schickte.

Großteil des Lebens in Italien verbracht

Der Bruder der jungen Hagenerin hatte Ilaria ohne ihr Wissen bei der RTL-Castingshow angemeldet. Sie hat nicht damit gerechnet, dass sie so weit kommt: „Ich habe die Goldene CD bekommen. Ich hatte jetzt vor dem Auftritt schon ein wenig Angst“, sagte die Hagenerin, die einen Großteil ihres Lebens in Italien lebte und erst vor einigen Jahren in die Volmestadt zurückkam, im Interview.

Jetzt zählt Ilaria Di Nieri zu den Top 24 der bekannten Musik-Show. Für die Teilnehmer, die sich für die nächste Runde qualifiziert haben, geht es jetzt weiter in den Auslandsrecall. Auf Mykonos in Griechenland müssen sie ihr Können unter Beweis stellen. Bald steht auch die Qualifikation für die Live-Shows an.

Die nächste Sendung wird am kommenden Samstag um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Auch in dieser Show wird die Hagenerin, die mittlerweile mehr als 14.000 Fans auf Instagram hat, zu sehen sein, wenn sie weiter darum kämpft, Deutschlands nächster Superstar zu werden.

